La bilancia è sempre una prova a cui difficilmente ci si vuole sottoporre. Magari, dopo tanti sacrifici, si misura il proprio peso e si scopre di non essere dimagriti affatto, oppure di non aver messo massa come si desiderava. Si può pensare, per esempio, a degli atleti che devono lavorare per far crescere i muscoli. Spesso si dà la colpa di tutto ciò al metabolismo, e ci si convince di avere il metabolismo troppo lento o troppo veloce.

Come i più sanno il metabolismo è quel processo che serve a produrre l’energia che il corpo ha bisogno per vivere e funzionare. Di base, il corpo umano necessità di una quantità più o meno definita di energia o calorie. Se si eccede questo valore, tutto il surplus viene trasformato in grasso, viceversa si dimagrisce. Questo spiegato in maniera molto semplice, anche se può essere decisamente più complesso di così.

La quantità di energia minima necessaria al corpo per funzionare viene definita metabolismo basale, che è pari a circa il 60% del metabolismo totale. Il modo più semplice per accelerare il metabolismo è fare attività fisica. Ma per accelerare il metabolismo potrebbe essere utile anche provare alcuni alimenti che funzionano bene come stimolatori. In questo modo si aumenta leggermente la quantità di calorie bruciata dall’organismo, e di conseguenza si perde peso. Ci sono alcuni alimenti che funzionano molto bene in questo senso, alcuni dei quali sono assolutamente imprevedibili.

Per accelerare il metabolismo potrebbe essere utile provare questi alimenti

Tra questi alimenti ci sono, ad esempio, le uova. Hanno un basso contenuto di grassi e calorie e aumentano i livelli di proteine, soprattutto l’albume. In questo modo scatenerebbero il cosiddetto effetto termico del cibo, attraverso il quale una parte del cibo mangiato viene consumata già durante la digestione.

Un altro cibo che non può mancare in un’alimentazione che cerca di accelerare il metabolismo è, strano a dirsi, l’acqua. Questo perché, non assumerla o assumerne in quantità non sufficienti, potrebbe addirittura rallentare il metabolismo. Tutti sanno, poi, che bere molto aiuta a non avvertire la sensazione di fame.

Altri alimenti che aiutano tantissimo in questo senso sono le noci e i semi, perché stabilizzerebbero la glicemia dando un senso di sazietà. In questo modo si evita di mangiare cibi più grassi e si stimola la perdita di peso. Anche le spezie sono alimenti utilissimi per il controllo del peso. Secondo alcuni studi zenzero, pepe nero, rafano e senape potrebbero aumentare il tasso di riposo metabolico, mentre cibi più piccanti porterebbero a bruciare maggiori calorie.

