L’entrata in menopausa potrebbe segnare certamente una fase delicata della vita di una donna. A causa di questo passaggio naturale, l’organismo potrebbe subire cambiamenti notevoli. Il tutto all’interno del quadro di una complessa sintomatologia tanto fisica quanto emotiva. Che scaturirebbe dalla cessazione della produzione di estrogeni. Una caratteristica correlata all’insorgenza della menopausa potrebbe risiedere nella ridistribuzione del grasso del corpo. Ciò comporterebbe un cambiamento dell’aspetto fisico e ne potrebbe inoltre conseguire una tendenza ad aumentare di peso. In questo caso, l’integrazione nella dieta di un preciso minerale potrebbe essere d’aiuto.

Il magnesio

Inserire nella dieta un’integrazione minerale a base di magnesio potrebbe essere un aiuto per la menopausa. Il magnesio potrebbe aiutare l’adeguato funzionamento del metabolismo. In condizioni di norma, il minerale sarebbe presente nelle ossa, nei muscoli e nel plasma in varie percentuali. Ma in caso di carenze, o per un aumento del fabbisogno, come durante il periodo della menopausa, la sua integrazione potrebbe essere necessaria.

L’integrazione di questo minerale nella dieta potrebbe accelerare il metabolismo e aiutare a dimagrire in menopausa

Una situazione come la menopausa potrebbe prevedere un aumentato fabbisogno di magnesio. Il minerale, inoltre, potrebbe avere l’effetto di velocizzare il metabolismo, portando l’organismo a bruciare più grassi. Il magnesio assunto in menopausa, dunque, potrebbe aiutare nel caso di un aumento ponderale, favorendo il dimagrimento. L’integrazione di questo minerale nella dieta potrebbe quindi essere d’aiuto. Certamente, la decisione di provvedere ad un’eventuale integrazione di magnesio sarebbe di stretta competenza di un medico. Anche per quello che potrebbe riguardare il possibile legame con la menopausa.

Il magnesio negli alimenti

Ai fini di una possibile integrazione di magnesio nella dieta, potrebbe essere interessante conoscere gli alimenti che potrebbero contenere questo minerale. Il fabbisogno di magnesio potrebbe infatti essere soddisfatto anche grazie alla scelta di precisi cibi. Buone fonti di magnesio potrebbero risiedere all’interno di alimenti come verdure a foglia verde, legumi, cereali integrali, frutta secca, cacao e cioccolato fondente.

Seppur in quantità minori, il magnesio sarebbe presente nei latticini, in alcune carni e nel pesce. Ricordiamo nuovamente, però, che una possibile integrazione non andrebbe attuata in modo fai da te. Qualsiasi tipo di integrazione, o di variazione alla dieta, andrebbe necessariamente concordata con uno specialista.

