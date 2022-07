L’estate è ormai arrivata e per molti sarà l’ora di partire per le ferie. Mare, montagna, città o viaggi in giro per il mondo. In questo 2022 si potrà di nuovo cominciare a viaggiare alla scoperta di posti lontani sia in Europa che fuori. Tanti, però, continueranno a preferire l’Italia con le sue spiagge e i suoi paesaggi mozzafiato.

In Italia si potrà andare in diversi posti, alla scoperta della natura della Sicilia ma anche delle piccole città del Nord Italia. Oggi si volerà sulla costa adriatica della Puglia dove si trovano delle saline importantissime e, soprattutto, flora e fauna tutta da scoprire. La Riserva naturale Salina di Margherita di Savoia, area protetta dalla fine degli anni Settanta.

Vacanza indimenticabile immersi in uno dei posti più belli d’Italia

Questa salina si estende principalmente in provincia di Barletta-Andria-Trani. Un luogo magico ricco di colore, dal bianco delle saline al rosso delle vasche, passando per l’azzurro del cielo e il rosa dei fenicotteri. I fenicotteri amano sostare in queste saline e fanno ormai parte della fauna locale. Un posto perfetto per chi ama praticare birdwatching per via delle più di duecento specie di uccelli. Il centro naturalistico Salpi, gestito dalla Lipu, è perfetto per osservare diverse specie di volatili.

Si tratta di saline conosciute e sfruttate sin dall’antichità, utilizzata dai normanni e, poi, dai vari regni che si sono susseguiti. Si potranno fare tour guidati che porteranno a visitare lo stabilimento produttivo, il laboratorio, oltre che la riserva naturale e il museo storico della salina. Poco lontano, poi, si potrà andare alla scoperta della città di Salapia che sorgeva sulle sponde del lago Salpi. Una città ricostruita per ben tre volte nel corso di diversi secoli.

Daunia

Sempre in zona, sarà possibile visitare il territorio della Daunia che si estende dal Gargano al Volture, fino al Golfo di Manfredonia. Un luogo dove la natura diventa vera protagonista tra grotte, boschi, foreste e spiagge che si affacciano su un mare meraviglioso. Un territorio che si estende in provincia di Foggia e dove sarà possibile effettuare diverse escursioni e trekking per tutti i gusti. Inoltre, qui sarà possibile continuare la visita tra basiliche, castelli e borghi caratteristici e ricchi di storia. Una vera e propria vacanza indimenticabile, immersi in un uno dei posti più belli, caratteristici e meravigliosi dell’Italia.

