Già in parecchi nostri articoli abbiamo visto come la corretta coesistenza di molti nutrienti potrebbe ridurre il rischio di contrarre patologie o incorrere in piccoli problemi quotidiani. Come sempre i surplus fanno mai bene. Abbiamo già fatto un esempio in merito. Infatti si può soffrire di pressione alta, stanchezza e problemi alla tiroide potrebbero essere dovuti all’eccesso di questa preziosa vitamina. Lo stesso vale però per la penuria. Infatti è possibile avere pelle secca, desquamazione e capelli stopposi potrebbero indicare la carenza di questa preziosa vitamina. Vediamo insieme di quale si tratta e vediamo in quali particolari ingredienti possiamo trovarla. Ricordiamo però di consultarsi sempre con un medico prima di assumere integratori o di buttarsi in diete fai da te che potrebbero arrecare più danni che benefici.

Pelle secca, desquamazione e capelli stopposi potrebbero indicare la carenza di questa preziosa vitamina

Stiamo parlando della vitamina F, detta anche omega 3. Questa si può trovare all’interno di parecchi alimenti particolarmente calorici come alcuni pesci, i semi oleosi e gli oli. Nonostante ciò però assumere questo nutriente può aiutare a controllare il peso, a ridurre la quantità di colesterolo nelle arterie e infine a prevenire l’aterosclerosi. E non solo: per tenere a bada i trigliceridi basta assumere questi deliziosi cibi ricchi di omega 3. Essendo però una sostanza sensibile al calore, consigliamo di prediligere questi ingredienti, qualora sia possibile, nella propria forma cruda.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Gli usi cosmetici della vitamina F

Inoltre questo genere di vitamina non è solo benefica per la salute ma anche per l’aspetto. Infatti contribuisce a mantenere sani e luminosi sia la pelle che i capelli. Assumerne poca può portare ad avere un’epidermide e una chioma dall’aspetto spento e poco idratato. In effetti, favorisce la cosiddetta “rigenerazione cellulare”. Assieme a questa nel campo beauty viene anche molto utilizzata la vitamina C più che altro per la sua funzione antiossidante che previene l’invecchiamento e i radicali liberi. Per questo motivo si possono comprare delle creme o delle lozioni che contengano questi principi attivi per avere un aspetto più fresco e giovane. Anche in questo caso però consigliamo di affidarsi a una figura esperta in modo da avere un quadro più completo. Infatti i prodotti potrebbero variare parecchio da caso a caso, soprattutto per quanto riguarda le proprie esigenze, le proprie abitudini e infine le proprie caratteristiche fisiche.

Approfondimento

Aritmie, intorpidimento e crampi potrebbero essere dovuti alla carenza di questo prezioso minerale