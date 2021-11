Molto spesso il nostro corpo ci dà delle avvisaglie che tendiamo ad ignorare. Queste però sono delle espressioni di qualche genere di malfunzionamento e non andrebbero mai prese sottogamba. Per questo oggi spieghiamo nel dettaglio gli effetti che può portare uno stile di vita sbilanciato. Infatti dei fenomeni come aritmie, intorpidimento e crampi potrebbero essere dovuti alla carenza di questo prezioso minerale. Prima di tutto raccomandiamo di consultarsi prontamente con il proprio medico di base appena ci si incomincia a sentire in questo modo. Vediamo però insieme quale potrebbe essere un possibile motivo per la manifestazione di questo genere di sintomi.

Una breve introduzione su questo argomento

Stiamo parlando del magnesio, un nutriente essenziale per il funzionamento del nostro corpo. Esso generalmente deve essere presente in una cifra compresa fra 0,75 e 0,95 mmol/L e la dose di riferimento giornaliera si aggira sui 300 mg. Lo si può trovare nella verdura a foglia verde, nei legumi, nei semi e anche nella frutta secca. Quest’ultima in particolare risulta benefica anche perché potenzialmente potrebbe aiutare in patologie più gravi. Infatti, questa è la frutta secca ricca di omega 3 che aiuta a prevenire l’Alzheimer. In particolare è presente anche nelle banane ma pure in un altro frutto esotico, questo però particolarmente di nicchia.

Inoltre, in pochissimi lo conoscono, ma questo prezioso frutto è quello più ricco di magnesio e potassio. Questo genere di minerale poi è particolarmente utile per le donne, soprattutto nella fase del ciclo. Infatti potrebbe ridurre i dolori tipici correlati ai crampi. Però prima di prendere degli integratori consigliamo di consultarsi con il proprio medico di base.

Aritmie, intorpidimento e crampi potrebbero essere dovuti alla carenza di questo prezioso minerale

Passiamo però alle conseguenze dovute alla penuria di questo alimento. Secondo l’Humanitas per fortuna questa condizione non è fra le più comuni. Infatti i soggetti più a rischio sono quelli che hanno delle patologie che possono ostacolare l’assorbimento di magnesio. Parliamo dunque di persone che presentano il morbo di Crohn, la celiachia oppure il diabete di tipo 2. Però interessa anche chi ha dovuto effettuare un bypass intestinale. Nelle circostanze più aggravate, oltre che a questi sintomi descritti, potrebbe anche portare a contrazioni di tipo muscolare, spasmi alle coronarie e addirittura a cambiamenti della propria personalità. Contestualmente questa carenza potrebbe anche avvenire una decrescita dei livelli di potassio e di quelli di calcio.

Approfondimento

