Le donne sanno quanto disagio possano causare i capelli grassi. Nonostante si lavino con cura e attenzione, dopo poco tempo appaiono sporchi e unti, costringendo a lavaggi sempre più frequenti.

La causa in genere sta nell’eccessiva produzione e liquefazione del sebo, che si diffonde sulla cute creando lo sgradevole effetto unto. In condizioni normali, il sebo ha una funzione protettiva nei confronti dei capelli. Tuttavia, a volte può essercene in eccesso, depositandosi sui capelli e causando l’effetto lucido, ma anche prurito e disagio.

Come lavare i capelli grassi e averli bellissimi per giorni con un semplice ingrediente naturale poco conosciuto

L’origine della produzione alterata di sebo è da ricercare in fattori come stress, squilibri ormoni, fumo e altri ancora. Quello che si può fare, ora, per diminuire gli effetti visibili di questo problema è usare i prodotti giusti per lavare i capelli grassi.

Innanzitutto, evitare detergenti troppo aggressivi che potrebbero causare una reazione cutanea di iperproduzione di sebo, ottenendo quindi l’effetto opposto. Favorire invece shampoo delicati con funzione riequilibrante e maschere per capelli con effetto astringente.

Ma esiste un semplice ingrediente naturale che sgrassa in modo delicato lasciando comunque i capelli leggeri e bellissimi: il Rhassoul.

Cos’è il Rhassoul e perché dovremmo usarlo sui capelli grassi

Il Rhassoul o Ghassoul è un tipo di argilla saponifera di origine vulcanica che arriva dal Marocco. Ha una proprietà purificatrice adatta sia alla pelle sia ai capelli, per i quali è utile anche in quanto prodotto sebo regolatore e volumizzante. Il Rhassoul ha diversi usi per la bellezza del corpo, per esempio come sostituto del comune shampoo.

È indicato soprattutto per i capelli grassi perché regola la secrezione del sebo in modo delicato e lascia la chioma pulita, leggera e voluminosa.

Disponibile in polvere o in piccoli pezzi, è sufficiente unire a due cucchiai di Rhassoul un po’ d’acqua e lo shampoo per capelli grassi è pronto. A piacere si può aggiungere anche un cucchiaino di miele.

Come applicare il Rhassoul per il benessere dei propri capelli

Una volta preparato lo shampoo a base di Rhassoul, applicarlo sui capelli come un normale detergente e lasciare agire dai 5 ai 15 minuti.

Sciacquare bene, tamponare i capelli con un asciugamano e procedere all’asciugatura, possibilmente all’aria oppure con il phon a bassa temperatura. L’uso della piastra e di alte temperature per asciugare i capelli, infatti, può favorire la liquefazione del sebo sui capelli, peggiorando la situazione.

Ecco come lavare i capelli grassi e averli bellissimi per giorni con un semplice ingrediente naturale poco conosciuto. Tuttavia, è anche possibile usare il Rhassoul come maschera purificatrice per il viso.

