Pelle profumata tutto il giorno con le fragranze più belle: scopri i profumi amati da Giulia De Lellis

Lasciare la scia del proprio profumo e sentire un buon odore sulla pelle è una sensazione indescrivibile. Per scegliere quello giusto, troviamo ispirazione tra quelli che usa la bellissima influencer Giulia De Lellis.

È più che scontato affermare che per avere una pelle che emana un odore gradevole sia necessario seguire le norme igieniche. Bisogna lavarsi quotidianamente, usare prodotti adeguati alla nostra epidermide, usare deodoranti per ascelle e magari poche gocce di profumo. Ma non basta spruzzare enormi quantità di profumo addosso, anzi rischiamo di ottenere un effetto contrario, che disturba e provoca mal di testa e nausea. In realtà sono diversi i trucchetti che potremmo mettere in atto per profumare a lungo e lasciare la scia quando passiamo. Attenzione a non esagerare con spezie, aglio e cipolla, nonostante siano dei toccasana per la salute, potrebbero traspirare attraverso la pelle e rilasciare gradevoli odori. Non sottovalutiamo il potere dell’idratazione, bevendo molta acqua e usando creme e oli, la pelle potrà trattenere meglio me molecole delle fragranze scelte. Inoltre, se usiamo una linea bagno con la stessa profumazione, aumenteremo sicuramente la persistenza.

Avere la pelle profumata tutto il giorno con le fragranze più belle e persistenti

Ogni profumo ha le sue specifiche caratteristiche e sentori e sceglierne uno, piuttosto che un altro, è una questione unicamente soggettiva. In base ai nostri gusti acquistiamo quello che ci regala più emozioni a livello olfattivo, per questo diventa complicato scegliere quello adatto ad un’altra persona. È anche interessante scoprire quali profumi usano i personaggi dello spettacolo e i vip, magari per ispirare un nuovo acquisto. Vediamo quali sono quelli che mostra in alcune foto l’influencer Giulia De Lellis, che ha anche lanciato il suo Brand Audrer, dedicato ai prodotti skincare.

In alcune “storie” sui social si notano alcuni noti flaconi di grandi marchi, come il Jo Malone London Dark Amber & Ginger Lily. Online è possibile trovarlo in offerta a circa 110 euro nel formato da 50 ml. Particolare per le note di orchidea nera, ambra, fiore di gelsomino, un profumo sensuale e unico, arricchito con l’incenso Kyara. Sembrerebbe apprezzare anche il Tom Ford Santal Blush o Tobacco Vanille, una fragranza molto dolce ma anche speziata, ispirata ai club inglesi. Ne basta una sola goccia per lasciare la scia, molto persistente e dura a

lungo.

Profumi intensi e magnetici

La bellissima Giulia ha nel ripiano del bagno, stracolmo di prodotti di bellezza, anche un flacone Montale Paris. Il Santal Wood da 100 ml costa circa 120 euro ed ha una fragranza legnosa che ricorda le atmosfere del Marocco e dell’India. Avrebbe menzionato anche il Diptyque Fleur de Peau, un profumo unisex fresco e avvolgente con sentore di muschio. Stupefacente anche La Stanza delle Bambole, di Nobile 1942, fragranza di lusso che rappresenta l’eccellenza italiana, ispirato alla creatività infantile. Per avere la pelle profumata tutto il giorno con le fragranze più belle non resterà che scegliere tra questi incredibili prodotti.