Mantenere un odore gradevole per tutto il giorno è un desiderio di molti, anche dopo una giornata di lavoro o passata fuori casa. Anche perché potrebbe essere imbarazzante lasciare una scia maleodorante.

Nonostante pensiamo di usare le tecniche giuste, a volte, è anche una questione naturale, ovvero la nostra pelle può avere di base un determinato sentore.

Un fattore importante, poi, è anche il tipo di alimentazione o cosa beviamo durante il giorno. Se facciamo un uso eccessivo di spezie, come cannella e curcuma, o di ingredienti dal sapore deciso, tipo aglio o cipolle, il nostro corpo potrebbe assorbirli o potrebbero rimanere sui vestiti. Meglio optare per alimenti che lasciano anche un alito fresco, come tè verde o agrumi che lasciano una fragranza straordinaria.

Per avere un buon profumo sulla pelle che duri a lungo non solo 2 gocce di profumo ma anche questi semplici segreti

Sono diversi gesti e abitudini che possono donare al nostro corpo un odore gradevole persistente anche per tutta la giornata e non basta spruzzare un poco di profumo.

Se non seguiamo alcuni accorgimenti fondamentali, non è detto che le varie essenze che usiamo possano durare poi così a lungo. Per lavarci, contrariamente a quello che pensiamo, usiamo detergenti neutri o antibatterici, eliminando la pelle morta con l’aiuto di scrub periodici.

Se facciamo il bagno, prepariamo dei sali da bagno fai te, con sale grosso, bicarbonato ed erbe aromatiche essiccate, come timo, salvia o menta.

Potremo anche aggiungere poche gocce di olio essenziale nella vasca o dei semplici petali di rose.

Mettiamo, poi, una crema idratante, ma soprattutto usiamo del talco in tutto il corpo, avremo un risultato sorprendente a fine serata.

Cerchiamo quindi di non sovrapporre troppi tipi di profumazione e mischiarli tra loro, anzi scegliamo sempre la stessa linea di profumazioni nei vari prodotti che usiamo.

Altri accorgimenti

Per avere un buon profumo sulla pelle per tutto il giorno, oltre a mantenere un’igiene personale adeguata e impeccabile, dovremo usare il deodorante, ma non solo durante il giorno. Se infatti tendiamo a sudare molto la notte, potremo applicare un tipo di deodorante neutro o del talco, in questo modo non sarà difficile lavare il nostro pigiama.

Il segreto sarebbe anche quello di dormire tra lenzuola e coperte sempre profumate e pulite, come anche il bucato da indossare.

Portiamo fuori con noi sempre delle salviette rinfrescanti, soprattutto se sappiamo che dovremo stare molte ore lontano da casa.

Infine, non indossiamo scarpe o indumenti già puzzolenti, altrimenti tutti i nostri sforzi saranno vani.

