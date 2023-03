I migliori deodoranti per non puzzare di sudore e profumare tutto il giorno-proiezionidiborsa.it

Il cattivo odore che emanano le ascelle a fine giornata può essere molto intenso e acido e spesso ricorda la puzza di cipolla o formaggio. Per profumare a lungo la soluzione migliore è trovare un buon deodorante, scopriamo i più apprezzati da acquistare. Per non puzzare di sudore e profumare tutto il giorno, ecco i migliori deodoranti per ascelle e il più buono costa meno di 1 euro.

L’odore sgradevole che proviene dalle nostre ascelle, dopo una lunga giornata trascorsa fuori casa, non è un problema che si verifica solo d’estate. È un fenomeno del tutto normale e serve per eliminare sostanze di scarto dall’organismo e regolare la temperatura corporea. Il vero problema è quando la puzza diventa intollerante solo dopo poche ore, macchia inesorabilmente i vestiti e provoca un certo disagio.

A volte dipende da alcune patologie, altre volte i fattori scatenanti potrebbero essere anche stress o un’igiene sbagliata. Per questo è molto importante seguire delle buone abitudini quotidiane, per cercare di mantenere un buon odore a lungo. Quindi lavare le ascelle con saponi naturali 2 volte al giorno, non indossare indumenti sporchi, scegliere materiali non sintetici e usare prodotti adatti alle nostre esigenze.

Per non puzzare di sudore e profumare tutto il giorno: Altroconsumo e i test su roll on e spray in vendita

L’alleato numero uno da tenere sempre sul ripiano del bagno, e in borsa, è sicuramente il deodorante. Al supermercato ci sono interi scaffali dedicati a roll on, creme e flaconi spray, con diverse fragranze, formati e marchi. Esistono anche le versioni antitraspiranti che limitano la produzione di sudore, quelli a lunga durata o antimacchia. Le proposte sono talmente tante che spesso proviamo più prodotti prima di individuare quello maschera meglio l’odore sgradevole. Altroconsumo ha condotto svariati test su alcuni deodoranti in vendita nei market, eseguendo anche delle analisi in laboratorio che riguardano il potere deodorante e l’effetto traspirante.

In più hanno valutato l’impatto ambientale dell’imballaggio, informazioni complete sull’etichetta e ingredienti. Sul podio con il punteggio più alto e decretato come miglior acquisto, ad un sorprendente prezzo, il deodorante Cien Invisible 48 ore in vendita alla Lidl. La versione roll on ha un costo incredibile che non supera 1 euro, mentre lo spray circa 1,30 euro. Non lascia tracce sui vestiti e sembra mantenere le ascelle profumate a lungo.

Prodotti di buona qualità nei supermercati

Si aggiudica il secondo posto quello anti traspirante 24 ore Carrefour, di buona qualità e prezzo, sotto i 2 euro. A seguire il deodorante Borotalco Original che promette 48 ore di durata, ma il costo sale a circa 3, 50 euro, anche se la qualità non delude le aspettative. Anche il Nivea Invisible Black & White Original supera il test positivamente per qualitù e prezzo, come anche il Breeze Neutro e il Dove 48 ore. Mentre in fondo alla classifica troviamo l’Eucerin 24 ore, penalizzato anche per i costi della confezione che superano gli 8 euro.

