I 3 esercizi migliori contro le braccia a pipistrello. Arriva la ricerca americana. Provali anche tu!

Il caldo che avanza sempre più fa crescere la voglia di mare. Ma anche la voglia di eliminare certi inestetismi come la pancetta o le braccia a pipistrello. Una recente ricerca americana ci offre delle ottime soluzioni. Bastano 3 esercizi al giorno.

A partire dai quarant’anni si prende coscienza che nella parte bassa delle braccia comincia a crearsi una zona flaccida e pendente. Si parla comunemente di braccia a pipistrello.

Creme contro le braccia flaccide

Questa situazione interessa maggiormente le donne. È un fenomeno tuttavia del tutto naturale causato soprattutto dall’invecchiamento cutaneo, grazie anche ad una componente legata alla cellulite. A questo si aggiunge una perdita del tono muscolare dovuto all’età, che favorisce una vita più sedentaria con poca voglia di camminare.

Per ridurre l’effetto delle braccia pipistrello esistono delle creme specifiche in commercio, che permettono un recupero della tonicità della pelle. Tuttavia è sempre meglio far riferimento a uno specialista. In ogni caso, dell’attività fisica risulta necessaria per ricreare quella tonicità muscolare persa.

I 3 esercizi migliori contro le braccia a pipistrello da provare

Una recente ricerca, promossa negli Stati Uniti dall’American Council on Exercise, ha trovato quali esercizi siano i migliori per il problema delle braccia flaccide. Si tratta di esercizi che lavorano in particolare sui tricipiti delle braccia facendoli rassodare.

Il primo esercizio che la ricerca ha individuato sono le flessioni. Non quelle classiche però con le mani posizionate ai lati delle spalle. Si tratta invece di mettere le mani una accanto all’altra in direzione della testa così che quando ci si flette, i gomiti formano un triangolo verso l’esterno.

Un altro triangolo lo creano l’indice e il pollice delle due mani, toccandosi rispettivamente fra di loro. Durante le flessioni è importante tenere la testa in linea con il resto del corpo, così che la colonna vertebrale sia allineata. Per chi inizia, invece di far poggiare tutto il corpo solo sulle dita dei piedi, conviene appoggiare le ginocchia a terra, per facilitare l’esercizio. Si comincia sempre con poche flessioni secondo le possibilità e l’allenamento.

Il secondo esercizio: dip su panca

Un altro esercizio molto efficace secondo la ricerca sono i dip su panca. Si tratta di flessioni al contrario, tra i 3 esercizi migliori contro le braccia a pipistrello. Infatti ci si siede su una panca, appoggiando il palmo delle mani ai lati del corpo sul bordo della panca. Poi si allungano in avanti le gambe sostenute dai talloni che toccano per terra. Il corpo a sua volta è sostenuto dalle mani. Ora si lascia scivolare all’infuori il sedere così che gradualmente vada verso il basso. Si scende fino a quando l’angolo fra braccio e avambraccio non diventi di 90 gradi. Poi si risale. Si comincia con fare pochi dip fino ad arrivare gradualmente a 2 serie da dieci ripetizioni e una terza serie da quindici.

Kickback, terzo esercizio per ridurre le braccia flaccide

Quando pieghiamo un braccio portando la mano verso la spalla, sentiamo i bicipiti che entrano in azione. Quando lo dispendiamo riportandolo lungo il corpo, avvertiamo il lavoro dei tricipiti, quelli che ci servono per eliminare le braccia a pipistrello. L’esercizio del kickback permette di lavorare su questi ultimi.

Si tratta di distendere l’avambraccio in linea con il braccio. Solo che non lo si fa stando in piedi ma reclinati su una panca. A questo scopo poggiamo il ginocchio destro su una panca e anche il braccio destro in modo che il corpo sia in parallelo col pavimento. Prendiamo un piccolo peso con la mano sinistra e portiamo indietro l’avambraccio sinistro fino a metterlo in linea con il braccio. Poi lo riportiamo alla posizione di partenza. Anche per questo esercizio vale il numero di ripetizioni del dip su panca.

Questi 3 esercizi sono selezionati come i migliori per ridurre il problema delle braccia a pipistrello. Un esercizio antico ci permette di avere un ventre tonico senza ricorre ai crunch. I 3 esercizi migliori contro le braccia a pipistrello