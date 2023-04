Casa con terrazza da 39.000 € nel borgo del Salento dove ha acquistato casa l’attrice Helen Mirren

Il premio Oscar Helen Mirren adora la Puglia ed in particolare il Salento e ha acquistato una masseria in uno spettacolare borgo. Proprio qui ci sono diverse occasioni immobiliari da ristrutturare con molto potenziale.

Il Salento è una splendida zona dove sorge un piccolo ed idilliaco borgo. Ottimo cibo, 2 km dal mare, è un luogo tutto da scoprire dove rilassarsi e godere la pacata vita baciata dal sole. Stiamo parlando del borgo di Tiggiano, in provincia di Lecce. Andiamo alla scoperta di questo splendido paese e di alcune occasioni immobiliari presenti sui maggiori portali del settore.

Casa con terrazza da 39.000 € nel borgo di Tiggiano

Tiggiano è situata in una posizione strategica a un paio di km dal Mar Adriatico e 11 dalla riva jonica. Inoltre a 13 km da Tiggiano si trova il noto centro balneare di Santa Maria di Leuca. In centro a Tiggiano troviamo il Palazzo Baronale che di sera con una caratteristica illuminazione diventa ancor più suggestivo. Nelle campagne limitrofi incontriamo masserie, fra cui anche quella acquistata da Helen Mirren, e tipici casolari salentini. Le case hanno la caratteristica struttura pugliese con terrazza sul tetto e soffitti con volta a stella. Sul portale Immobiliare.it troviamo la proposta di una casa indipendente della superficie totale di 55 mq più patio e lastrico solare di proprietà esclusiva. La cucina è già dotata di camino. Il tutto a 39.000 €. Con un’adeguata ristrutturazione potrebbe diventare un ottimo investimento anche da locare ad uso turistico.

Casa indipendente in Piazza Castello

Sul portale Trovacasa.it troviamo l’inserzione relativa ad una casa indipendente al prezzo di un appartamento ossia 169.000 €. 165 mq per 9 vani direttamente davanti al Palazzo Baronale. Tutti i locali sono dotati di soffitti con volte a stella. L’immobile è collocato su due livelli con lastrico solare. Ottimo investimento perché si possono ricavare 2 unità immobiliari distinte.

Uliveto a 1 km dal mare e trullo con terreno

Come abbiamo visto il fascino di Tiggiano profuma di campagne coltivate ad olivi ed infatti qui si produce un ottimo olio extravergine. Sono stati anche gli aromi ed i gusti del Salento a fare innamorare la simpatica e brava attrice inglese. Sul portale immobiliare Idealista troviamo l’occasione di un terreno di 2.000 mq coltivato ad ulivi. Chi sogna di darsi alla sana e genuina vita bucolica potrebbe fare un vero affare in quanto il terreno è in vendita a 35.000 €.

Sempre su Idealista troviamo l’annuncio di un piccolo terreno di 700 mq sempre coltivato ad uliveto e di facile accesso dalla strada asfaltata. Nel terreno è presente anche un trullo costruito con il tipico muro a secco. La struttura potrebbe essere un’attrazione turistica dove organizzare laboratori didattici proprio sul tema dell’ulivicoltura. L’informazione più interessante è però sicuramente il prezzo di vendita di 9.000 €.

La Puglia è una regione piena di sorprese e fra queste c’è sicuramente il borgo di Tiggiano con un centro storico che sembra riportare a tempi antichi. Ecco dunque dove trovare una casa con terrazza da 39.000 €.

(*n.d.r. Proiezionidiborsa non ha alcun interesse in merito agli annunci immobiliari indicati e non risponde della veridicità o meno degli stessi. I dati forniti sono a titolo di infomazione gratuita, eventuali altre informazioni si possono trovare sui siti indicati.)