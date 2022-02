Pavimenti brillanti in 5 minuti sia con mocio che con lo straccio con questo ingrediente favoloso che molti hanno in casa

Dopo ore di pulizie domestiche, basta veramente poco per impiastricciare tutto, di nuovo. I pavimenti, ad esempio, si sporcano subito. Potremmo lucidarli e lavarli alla perfezione ogni giorno, ma basterà che qualcuno lo attraversi per scorgere macchie e tracce di sporco sparse qua e là.

Inoltre, soprattutto nel periodo invernale, pioggia e umidità rendono difficoltoso mantenere il pavimento di casa lindo e profumato.

Talvolta, poi, il materiale utilizzato, rende il pavimento molto delicato. Non tutti i prodotti commerciali, infatti, sono ideali per la sua pulizia.

In ogni caso, in qualche modo, dovremmo pulire le superfici interne della nostra abitazione. Per questi lavori, molto spesso ci si avvela dei prodotti chimici. Strumenti molto validi per una pulizia facile e veloce. Ovviamente, la comodità dei detergenti commerciali non sempre si sposa con le possibilità economiche di una famiglie. Inoltre, sono sempre di più le persone che s’interessano ad una spesa sostenibile che faccia bene anche all’ambiente.

Dunque, per questo motivo, tornano di moda i classici rimedi della nonna. Dei metodi naturali utilizzati dalle massaie di un tempo, ma che tornano utili anche oggi.

Ecco, ad esempio, alcuni consigli della nonna da tenere sempre in mente

Esistono dei rimedi, naturali e chimici, che sono molto furbi per molti lavori domestici.

Utilizzare e riciclare prodotti che abbiamo già in casa è una buona mossa per risparmiare soldi preziosi. In particolare, avevamo parlato di questo prodotto che tutti usano per il bucato, ma che è perfetto per lucidare e profumare i pavimenti.

In questo periodo, poi, sta spopolando questo sapone. Costa all’incirca 1 euro e sta rivoluzionando il modo di pulire casa.

Infine, chi vuole ridurre l’uso della candeggina in casa potrebbe trovare interessanti questi 4 piccoli trucchetti per sbiancare gli strofinacci della cucina.

Insomma, trovare soluzioni alternative ai classici detergenti è possibile.

Infatti, ecco come avere dei pavimenti brillanti in 5 minuti sia con mocio che con lo straccio con questo ingrediente favoloso che molti hanno in casa

Tutti conoscono il sapone di Marsiglia. Un prodotto largamente usato per il bucato, ma che ha delle doti sorprendenti. Difatti, con questo ingrediente naturale si potrà creare un detergente che sgrassa e profuma senza rovinare le superfici.

Bisognerà mescolare 3 cucchiai di sapone di Marsiglia in scaglie (sciolte a bagnomaria) e un litro d’acqua. (Per un risultato più sgrassante, si consiglia di aggiungere anche 3 cucchiai di bicarbonato di sodio). Poi, versare la miscela in un contenitore spray, oppure in una bottiglia.

Il bicarbonato è leggermente abrasivo per cui eliminerà le macchie e lo sporco in una sola passata. Il sapone, invece, lucida, sgrassa e profuma in modo inebriante.

Basterà versare una quantità di prodotto (circa due tappi) nel secchio d’acqua. Per semplificare, è meglio ricordarsi che per ogni litro d’acqua sarà sufficiente mezzo tappo di prodotto. In questo modo potremmo avere pavimenti brillanti in 5 minuti sia usando il mocio che lo straccio.