Quando esprimiamo un desiderio, spesso istintivamente alziamo la testa al cielo, per ammirare la volta celeste, sperando che qualche stella possa esaudirlo.

Questo perché fin da tempi molto antichi si pensava che il destino di un uomo fosse già scritto nel firmamento. Allora, quando si notava una stella cadente, si poteva riscrivere il proprio futuro, cambiando le carte in tavola.

È la speranza che ognuno di noi ha ancora oggi, soprattutto quelli che hanno affrontato momenti più sfortunati e difficili. L’anno nuovo è il momento per incrociare le dita e realizzare i propri sogni e confidare in un futuro migliore.

Finalmente potrebbero arrivare traguardi e vittorie per questi 3 segni che aspettano fortuna dalle stelle del firmamento

Come dicevamo, appunto, chi non ha avuto dei mesi felici, vorrebbe ritrovare un poco di serenità e probabilmente ricevere delle soddisfazioni e gratificazioni, invece di rincorrere sempre la fortuna. Per questo c’è una piccola parte di noi che è curiosa di scoprire quando arriverà quel fatidico momento e sbircia nell’oroscopo.

Magari per cercare un briciolo di conforto e scoprire come i pianeti potrebbero influire sul proprio percorso di vita. Se per alcuni segni zodiacali i primi mesi del 2022 sono partiti alla grande, per altri vanno decisamente a rilento. Questo, però, non vuol dire che non vivranno periodi più felici e appaganti, solo dovranno attendere qualche tempo in più rispetto ad altri segni.

Per il Leone l’inizio dell’anno è andato a rallentatore, soprattutto dal punto di vista sentimentale, ma la passione è dietro l’angolo e sta tornando più forte che mai.

Nonostante Saturno contro, con grande abilità è riuscito a fronteggiare ogni difficoltà e adesso bisogna tenere duro, perché finalmente potrebbero arrivare traguardi e vittorie.

Anche i Gemelli non dovranno abbattersi di fronte alle situazioni non del tutto positive. A tempo debito arriveranno le giuste soddisfazioni al livello lavorativo. Anche in amore nulla è perduto, novità all’orizzonte grazie all’influsso positivo di Venere.

Cancro

Dopo delle piccole incomprensioni di coppia o frequentazioni non andate a buon fine, arriva la rivalsa.

In arrivo una rinascita emotiva e incontri stimolanti di grande spessore. Buone notizie anche sul lavoro, dopo varie sconfitte potrebbero arrivare proposte interessanti, che apriranno la strada a una crescita professionale.

Aprile potrebbe essere il mese ideale per aumentare le proprie finanze e mettere da parte un gruzzoletto. Nonostante i possibili cambiamenti, la fortuna è dalla sua parte e, con alti e bassi, questo segno sarà sempre all’altezza della situazione, anche se difficoltosa.