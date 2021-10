Aprire la porta di casa e riuscire ad ammirare la lucentezza del pavimento che appare subito pulito alla perfezione è il desiderio della maggior parte delle persone. Una scena che suscita un senso di soddisfazione impagabile ma che, purtroppo, arriva poche volte nella vita.

Diciamo pure la verità, mantenere il pavimento candido e brillante per un’intera giornata è davvero difficile.

Combattere ogni giorno con acari della polvere, sporco, germi e batteri è davvero un’impresa ardua. Soprattutto quando sfruttiamo molto gli spazi domestici e abbiamo anche un simpatico amico a quattro zampe che scorrazza per le stanze.

In questi casi, far risplendere le mattonelle e le fughe del pavimento non si prospetta un’operazione facile.

Per le pulizie domestiche, il mercato offre da sempre moltissime soluzioni. Sono molteplici, infatti, i prodotti naturali o chimici che possiamo trovare sugli scaffali dei supermercati.

Poter pulire tutta la casa in poco tempo e magari poter risparmiare anche qualche soldino sui prodotti utilizzati è la mission di tutte le famiglie.

Per questo motivo, ProiezionidiBorsa ha scovato i metodi più veloci ed economici che possono essere utili in casa.

Ad esempio, in pochi lo sanno che per pulire e disinfettare alla perfezione cucina, sanitari, pavimenti e vetri basta solamente questo trucchetto facile, naturale ed economico.

Ecco anche 5 trucchetti geniali e veloci per un forno sempre pulito, scrostato e profumatissimo in 5 minuti.

Insomma, sappiamo bene che esistono piccoli trucchetti e tanti escamotage per facilitare le faccende domestiche.

Pavimenti sempre puliti e lucidissimi in 5 minuti con quest’ingrediente che abbiamo già in casa

Può sembrare una scelta azzardata ma per pulire il pavimento alla perfezione basterebbe una semplicissima soluzione di acqua e ammorbidente.

Il prodotto liquido utilizzato per il bucato, infatti, pulisce e profuma in modo efficace. Risulta ottimo per tutti i tipi di pavimento e non lascia aloni.

Infine, per rendere le superfici ancora più splendenti e lucide, si può optare per un velocissimo trucchetto della nonna. Basterà prendere un vecchio maglione. Tagliarlo in diversi parti e con l’aiuto di una scopa strofinare l’indumento di lana su tutte le mattonelle. Basterà una sola passata per vedere subito il pavimento brillare. Dunque, ecco come avere pavimenti sempre puliti e lucidissimi in 5 minuti con quest’ingrediente che abbiamo già in casa.

