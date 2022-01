Questo sapone ecologico sta trionfando sui social perché costa circa 1 euro e pulisce bucato, pavimenti e rubinetteria alla perfezione

Chi non ha mai sognato di avere una casa pulita e ordinata in un lampo e con pochissimo sforzo? Il bucato, poi, può diventare un vero cruccio. Smacchiare, pre-trattare e capire il tipo di lavaggio ideale non è sempre un gioco da ragazzi.

Senza contare, poi, la spesa mensile destinata ai prodotti per la casa. Un vero salasso se vogliamo anche fare la scorta dei detersivi preferiti.

Per venire incontro alle esigenze dei consumatori, molte aziende, negozi e supermercati propongono scontistiche e promozioni periodiche.

Dunque, basterà tenersi sempre aggiornato per capire dove e quando acquistare in modo conveniente.

Occhio al risparmio e all’ambiente

Pulire sì, ma sempre con lo sguardo rivolto alla sostenibilità e al risparmio. Questa è la tendenza che si sta diffondendo a macchia d’olio in tutto il Mondo.

Certamente, bisogna sottolineare che non sempre i prodotti sostenibili hanno un costo contenuto. Tuttavia, oggi molte aziende si stanno sensibilizzando sulla tematica. Cresce sempre di più il numero di prodotti naturali distribuiti a prezzi modici.

Per risparmiare qualche soldino prezioso e rispettare l’ambiente, molte le famiglie si avvalgono dei famosi trucchetti della nonna. In passato, infatti, quando la disponibilità economica era limitata, i rimedi naturali erano fondamentali per i lavori domestici.

Utili e naturali, i famosi trucchetti della nonna, finiti nel dimenticatoio per decenni, ora tornano in auge. Soprattutto in casa.

Ecco, ad esempio, come quello che consideriamo uno scarto di cucina potrebbe, invece, salvare il nostro forno in questo modo.

Per smacchiare tovaglie e strofinacci senza candeggina possiamo avvalerci di questi trucchetti geniali.

Chi, invece, preferisce i prodotti commerciali, potrebbe comunque risparmiare sulla spesa provando questo piccolo segreto casalingo.

Ed ora, è giunto il momento di parlare dell’ultimo prodotto diventato “virale” sui social.

Difatti, questo sapone ecologico sta trionfando sui social perché costa circa 1 euro e pulisce bucato, pavimenti e rubinetteria alla perfezione

Si trova in commercio già da diverso tempo, ma sono stati gli utenti della rete a trasformarlo in uno dei prodotti naturali di tendenza del momento.

Stiamo parlando del sapone ecologico all’olio di cocco. Nei supermercati si può trovare in diversi formati e di diverse marche. Sicuramente, il più visto sui social è il panetto molle multiuso. Si presenta inodore e di colore neutro o giallastro. Prodotto, generalmente, a base di sapone potassico vegetale. La saponetta può essere tagliata a cubotti e conservata in un barattolo, possibilmente in vetro.

Un ingrediente gettonatissimo per il bucato, a mano o in lavatrice. Difatti, durante il lavaggio si creerebbe un’azione detergente, accompagnata da un leggero effetto sgrassante e protettivo.

Usi e prezzi

Oltre al bucato, il sapone molle all’olio di cocco sembrerebbe spopolare anche per la pulizia dei pavimenti. Bisognerà sciogliere in un pentolino con dell’acqua due cubotti di sapone per creare una miscela favolosa per i pavimenti.

Ricordiamo che il prodotto è inodore, per cui si consiglia di aggiungere qualche goccia di olio essenziale a piacimento per rendere il pavimento pulito ma anche profumatissimo.

Inoltre, sempre sui social, impazza lo spray multiuso all’olio di cocco. Basterà utilizzare un panetto intero di sapone sciolto in un litro d’acqua. Aggiungere 20-30 gocce di olio essenziale preferito e versare la miscela in un contenitore spray. Delicato e naturale, il detergente multiuso è utile per lavare e profumare tutta la cucina. Dalla rubinetteria alle porte e finestre. Dunque, questo sapone ecologico sta trionfando sui social perché costa circa 1 euro e pulisce bucato, pavimenti e rubinetteria alla perfezione.

Per quanto riguarda il prezzo, il sapone molle all’olio di cocco varia dai 0,99 centesimi di euro a 25 euro. Al momento, ecco due promozioni attive: 0,99 centesimi da Togotà e 1,10 euro da Acqua e Sapone.