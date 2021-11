La ricetta delle patate fritte la conosciamo tutti. In alcuni casi, ci sono delle persone che le scelgono surgelate per risparmiare del tempo. Le possiamo trovare tutti al supermercato e una ricerca di osservatori esterni ed esperti ha stabilito che sono queste le migliori da comprare. Ad ogni modo, per fare delle patatine fritte partendo da patate fresche, c’è una ricetta classica e ci sono molte varianti. Quella di cui vorremmo parlare oggi riguarda un aspetto di questo piatto che piace proprio a tutti. Parliamo della loro croccantezza e della morbidezza interna. Il gusto che risulta dal contrasto di queste due sensazioni ci piace molto, e lo ricerchiamo in tantissime preparazioni. Dunque, ecco come fare le patatine fritte croccantissime e gustosissime che si sciolgono in bocca grazie a due ingredienti.

Ingredienti:

150 grammi di patate;

80 grammi di burro;

olio extravergine di oliva;

sale.

Preparazione

Per prima cosa dobbiamo pelare le patate. Dato che usiamo patate fresche, dobbiamo anche rimuovere eventuali rimasugli di terra sulla loro buccia. Per questa preparazione non abbiamo bisogno di un particolare tipo di patate. Inoltre, le patate che andremo a friggere non devono necessariamente essere della stessa dimensione. Dunque, possiamo proprio catalogare questo piatto tra i piatti poveri ed economici, ma davvero gustosi. Ebbene, sbucciamo le patate e le tagliamo a fette sottilissime. Le mettiamo in una boule piena d’acqua per far uscire per bene l’amido e poi le asciughiamo. Nel frattempo, andiamo a far sciogliere in un padellino gli 80 grammi di burro, cercando di non farlo diventare bruno.

Patatine fritte croccantissime e gustosissime che si sciolgono in bocca grazie a due ingredienti

Mettiamo le patate in un’altra boule, questa volta senz’acqua, e ci versiamo sopra il burro fuso. Mescoliamo tutto per bene e compattiamo ciò che otteniamo in una carta da forno. Dobbiamo cercare di fargli avere una forma più o meno precisa, a parallelepipedo o a sfera. Inforniamo per 30 minuti a cento gradi e poi facciamo raffreddare tutto in frigo per qualche ora. Passato questo lasso di tempo, andremo a ricavare delle piccole fette di patate con un coltello affilato. Mettiamo l’olio extravergine di oliva in una padella e friggiamo. Saliamo e gustiamo, la loro croccantezza sarà infinita.

