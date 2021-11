La pulizia della casa determina un dispendio di soldi ed energie. Quanto al consumo di soldi, la soluzione potrebbe essere quella di optare per detersivi fatti in casa, visto l’elevato costo di molti di questi prodotti. Quanto all’organizzazione, non è sicuramente facile dedicarsi ad ogni zona, cercando di farla brillare e profumare.

Può capitare, quindi, che alcune zone vengano trascurate. In un precedente articolo abbiamo visto come quasi nessuno pulisce questi oggetti molto usati in casa che potrebbero diventare covi di germi e batteri. Dobbiamo quindi fare attenzione a non trascurare oggetti che più di altri vengono toccati di continuo e quindi possono accumulare sporco.

Ė il caso delle maniglie e dei pomelli.

Ogni giorno, infatti, senza pensarci, apriamo e chiudiamo le porte, attaccando alle maniglie sudore, sporcizia e quant’altro.

Queste parti della casa andrebbero, quindi, pulite ed igienizzate quotidianamente.

Vediamo come farlo

Uno dei metodi più veloci ma anche più efficaci per averle lucide ed igienizzate è sicuramente quello di passare uno straccio imbevuto di acqua ed alcool etilico.

Un po’ tutti, infatti, conosciamo il potere igienizzante di questo prodotto. Il cui costo però, soprattutto negli ultimi tempi e a causa dell’ampio uso che se ne fa, è lievitato tantissimo.

Eppure, ci sono altri metodi altrettanto efficaci.

Altro che detersivi costosi ecco 3 rimedi semplici ed economici per far risplendere le maniglie in un batter d’occhio

Il primo rimedio, molto efficace, è rappresentato dall’uso del bicarbonato di sodio.

Basta, infatti, sciogliete un paio di cucchiai di bicarbonato in poca acqua e passare la pasta che si ottiene sulle maniglie.

Una volta risciacquate saranno perfettamente pulite e lucide.

Altrettanto efficace è l’utilizzo del limone. Basterà, infatti, mettere il succo del limone in acqua calda, immergervi un panno in microfibra e passarlo sulle maniglie. Sarà sorprendente notare come brilleranno come nuove. E saranno al contempo pulite, avendo il limone un forte potere sgrassante.

Se poi, più che igienizzarle, sentiamo l’esigenza solo di lucidarle, oggi sveleremo come fare utilizzando un prodotto non tanto costoso e che tutti abbiamo in casa.

Stiamo parlando del latte.

Basterà preparare una soluzione con 1 bicchiere di acqua e 1 bicchiere di latte.

Mescoliamo bene e poi immergiamo un panno in microfibra nel composto.

Passeremo lo straccio sulle maniglie e una volta risciacquate con acqua fresca, le stesse saranno lucidissime. Perciò, come abbiamo visto, Altro che detersivi costosi ecco 3 rimedi semplici ed economici per far risplendere le maniglie in un batter d’occhio.

