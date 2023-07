Patate lesse per insalata: ecco i segreti per bollirle e prepararle al meglio ma che non tutti sanno

Patate lesse per insalata, ecco come averle perfette-proiezionidiborsa.it

Troppo buona l’insalata di patate! In estate, poi, è un vero asso nella manica per accontentare grandi e piccini in poche mosse. Le patate lesse, in generale, sono un piatto salutare, buono e ricco di carboidrati, ma come prepararle al meglio per evitare che si sfaldino troppo o che restino durette? Ecco i segreti degli chef che non tutti conoscono.

Per ottenere delle patate lesse per insalata semplicemente perfette ci sono alcuni trucchi da seguire. Ovviamente, bisogna tener conto anche della ricetta che abbiamo scelto. Tra le insalate di patate più gettonate, abbiamo la versione fresca e leggera che ha letteralmente spopolato sui social e quella estiva con il pesto di rucola che farà impazzire tutti al primo assaggio. Prima di capire i trucchi per avere patate bollite sempre perfette bisogna sottolineare alcuni aspetti.

Occhio alle varietà

Innanzitutto, è doveroso precisare che in commercio si trovano diverse tipologie di patate. Queste ultime, a seconda della consistenza e della presenza di amido nella polpa si dividono in più sode e più farinose. Tra le varietà di patate che si prestano meglio a essere lessate ci sono le patate a pasta bianca (la Kennebec ad esempio). Adatte a essere lessate anche le patate viola a pasta farinosa (la patata turca, ad esempio).

Altro aspetto da considerare è la buccia. In questo caso i tempi di cottura si allungano, tuttavia si preservano le proprietà organolettiche e nutrizionali delle patate.

Patate lesse per insalata: cottura in acqua fredda o calda?

In entrambi i casi, quindi sia se le patate vengano lessate con la buccia che senza, per una cottura perfetta bisognerà immergere le patate in acqua fredda. In questo modo si otterranno patate più sode. Altro piccolo trucchetto, in caso di insalate, si consiglia di aggiungere nell’acqua di cottura delle patate un cucchiaio di aceto di mele. In questo modo si rallenterà la degradazione della pectina, mantenendo le patate ancora più sode.

Cosa fare quando hai poco tempo a disposizione?

Per una cottura più veloce si consiglia il vapore. Sbucciare e tagliare a dadini le patate, poi, sistemarle nel cestello della pentola a vapore e aggiungere circa quattro dita di acqua fredda. In 15 minuti avremo delle patate cotte a puntino. La cottura a microonde è un altro metodo da provare. Veloce e pratica, questa tipologia di cottura consentirà di avere patate pronte in 10 minuti, impostando il forno a 750W.