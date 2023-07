Avrai 75.000 euro se intraprendi un’attività in uno di questi due borghi medievali a 2 passi da Siena

Arriva un’importante opportunità per tutti gli amanti della Toscana che potranno intraprendere o consolidare attività imprenditoriali in caratteristici borghi. Ecco di cosa si tratta

La crisi economica degli ultimi anni ha messo in difficoltà tantissime famiglie e imprese che con grandi difficoltà cercano di tirare avanti. Inoltre il conseguente aumento dei prezzi complica ancor di più la situazione. Non mancano tuttavia diversi sostegni economici per chi ha un reddito basso, come la Carta di 382,50 euro per contribuire alla spesa delle famiglie. Il nostro Governo al fine di sostenere lavoratori e datori di lavoro ha previsto peraltro numerose agevolazioni.

Si pensi agli incentivi previsti per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato i giovani under 36. O ancora agli esoneri contributivi previsti per chi assume donne lavoratrici in particolari condizioni di svantaggio. Inoltre dall’8 giugno è partito l’incentivo “Imprese Borghi” che promuove il consolidamento o l’avvio di nuove attività volte alla rigenerazione di borghi a rischio d’abbandono. Sono beneficiari dell’incentivo ben 294 Comuni. La misura promossa dal Ministero della cultura è gestita di Invitalia. Gli interessati hanno tempo fino alle ore 18,00 dell’11 settembre 2023, accedendo all’area riservata di Invitalia.

Avrai 75.000 euro se intraprendi un’attività imprenditoriale in uno di questi splendidi borghi della Toscana

Gli incentivi sono destinati a progetti imprenditoriali in uno dei borghi elencati nel bando nel campo delle attività culturali, turistiche, commerciali, agroalimentari e artigianali. Le attività incentivate dovranno rilanciare e valorizzare i prodotti e le tecniche del territorio. Avrai 75.000 euro se intraprendi un’attività imprenditoriale in uno dei tanti borghi inseriti nell’elenco. Se ami pertanto la Toscana questa potrebbe essere un’ottima occasione per decidere d’intraprendere o consolidare un’attività in uno di questi due borghi in Provincia di Siena.

In particolare nei Comuni di Chiusdino e di Monticiano. Chiusdino è un caratteristico borgo medievale posto tra le Colline Metallifere, la Montagnola Senese e la Val di Farma, a pochi passi da Siena. Qui è possibile ammirare abitazioni d’epoca medievale e godere di un meraviglioso panorama sulle colline senesi. Anche Monticiano sorge tra le colline senesi e dista pochi chilometri da Chiusdino ed è un autentico borgo medievale che lascia davvero incantati.

Che cosa prevede il bando

Il bando prevede contributi a fondo perduto per un massimo di 75.000 euro fino alla misura massima del 90% delle spese ammissibili. Questa percentuale può arrivare al 100% nel caso d’imprese da costituirsi dopo la concessione del contributo o d’imprese costituite a prevalente titolarità femminile e/o giovanile. Le agevolazioni sono dirette a micro, piccole e medie imprese che presentano iniziative imprenditoriali in forma singola o in aggregazione. Le attività dovranno offrire servizi sia per la popolazione locale che per i visitatori promuovendo la rigenerazione dei Comuni e la sostenibilità ambientale. In particolare dovranno essere proposti progetti attenti alla riduzione dei consumi, delle emissioni inquinanti e smaltimento di rifiuti. Infine è necessario che si realizzino in 18 mesi o comunque non oltre il 31 dicembre 2025.