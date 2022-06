Con l’arrivo del primo vero caldo stagionale a nessuno piace stare dietro i fornelli. I più temerari cercano di resistere, evitando le temperature roventi del forno e limitando la preparazione di piatti impegnativi dalla cottura prolungata. Si prediligono pietanze più fresche, semplici e sbrigative. Dai primi piatti, ai secondi, passando per i contorni e persino i dolci. Non a caso, sta spopolando la torta fredda della nonna senza burro e panna. Una vera delizia che si prepara in 10 minuti e non si cuoce in forno.

Per quanto riguarda la scelta dei contorni, le possibilità sono molteplici. Nel periodo della primavera e dell’estate, infatti, non mancano dei gustosi alimenti di stagione come le zucchine o le melanzane. Un vero asso nella manica da usare tutto l’anno è costituito dalle patate. Reperibili ormai 12 mesi l’anno, le patate sono una salvezza in cucina. Nelle giornate più calde possiamo preparare una sfiziosissima insalata speciale. Difatti, è l’insalata di patate più buona del momento e per realizzarla ci vogliono poche mosse. Di seguito tutto l’occorrente.

Ingredienti

800 g di patate;

150 g di yogurt greco;

3 cucchiai di maionese;

1 cucchiaio di senape;

prezzemolo q.b.;

erba cipollina q.b.;

sale e pepe q.b.

È l’insalata di patate più buona del momento, il contorno perfetto per un pranzo o una cena veloce. Procedimento

Il primo passaggio sarà quello di lavare le patate strofinando con una spazzolina la buccia. Poi, far cuocere in acqua (senza eliminare la buccia) per circa mezz’ora. Intanto, bisognerà preparare la salsa. L’alimento speciale di questa ricetta è lo yogurt greco che regalerà una consistenza cremosa e decisamente appetitosa a tutto il piatto. In una terrina versare lo yogurt e aggiungere la maionese e la senape. Mescolare con un cucchiaio. Poi, aggiungere l’erba cipollina tritata e insaporire con un pizzico di sale. Unire anche il prezzemolo tritato finemente. Infine, aggiungere una spolverata di pepe. Una volta raffreddate, sbucciare le patate e tagliarle a cubetti. Poi, disporle nel piatto e versare la salsa. Questa insalata golosa si potrà conservare in frigo per 2 giorni al massimo.

Lettura consigliata

Morbidissime polpette di melanzane al forno senza uova e frittura, perfette per un secondo piatto sfizioso e leggero