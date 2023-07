Ci sono momenti di direzionalità e altri dove si raggiunge un momento di riflessione, e quindi si ritraccia per metabolizzare gli eccessi raggiunti di breve o lungo termine. Oggi siamo arrivati a toccare delle trend lines di brevissimo con gli oscillatori leggermente carichi. Ci potrebbe stare un ritraccaimento e questo potrebbe partire entro domani 4 luglio. In questa data scadrà uns etup rosso, che è importante a livello mensile. Attenzione a quello che accadrà fra oggi e domani sui mercati!

I setup di luglio e il percorso campione mensile atteso

Attendiamo un mese tutto al rialzo, dove il minimo dovrebbe essere segnato nei primi giorni di contattazione e il massimo a cavallo del 26 luglio.

I setup mensili, dove sono attesi minimi e massimi relativi/assoluti del time frame sono: 4, 11,13,19 e 26.

I setup rossi sono il 4,11,19 e 26. Alla loro scadenza attenderemo livelli di prezzo e tempo rilevanti.

Quali potrebbero essere i pericoli?

Non ne vediamo molti fino al setup rosso annuale del 4 agosto, anche se non si deve dare MAI nulla per scontato.

La nostra view di lungo termine cambierà se verranno rotti in chiusura settimanale i seguenti livelli di supporto:

Dax Future

15.833

Eurostoxx Future

4.262

Ftse Mib Future

26.980

S&P500

4.304.

Questo è il quadro grafico nel quale si muoveranno i prezzi. Quale probabilità che questi supporti verranno rotti al ribasso? In base allo studio delle serie storiche dal 1898 ad oggi esse sono del 25% circa.

Attenzione a quello che accadrà fra oggi e domani sui mercati! Il breve termine

Alle ore 16:23 della seduta di contrattazione del giorno 3 luglio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

16.218

Eurostoxx Future

4.432

Ftse Mib Future

28.595

S&P500

4.451,72.

Quali sono i livelli che potrebbero iniziare a preoccupare?

Chiusure giornaliere inferiori a

Dax Future

15.833

Eurostoxx Future

4.262

Ftse Mib Future

26.980

S&P500

4.326.

Per il momento permagono poche probabilità al ribasso, elevatissime al rialzo. Questo non significa che di tanto in tanto non ci saranno aggiustamenti al ribasso. Ad esempio lo attendiamo fra oggi e domani un ripiegamento da valutare poi nei prossimi giorni.

Lettura consigliata

Pelle fantastica e liscia come la seta con il trucchetto che usava Cleopatra: ottimo anche contro le smagliature