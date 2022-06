Appetitosa, fresca e sfiziosa, l’insalata di patate è sempre un asso nella manica in cucina. In estate, poi, diventa il piatto unico che soddisfa il palato e salva il pranzo o la cena in soli 10 minuti. Con l’arrivo del caldo, si ha sempre meno voglia di dedicarsi ai fornelli. Dunque, puntare su ricette facili e veloci è sempre una scelta vincente. Le patate, poi, si prestano a tantissime preparazioni che piacciono molto anche ai bambini. Le più amate, probabilmente, sono le patatine fritte. E chi storce il naso pensando ai grassi della frittura dovrà ricredersi. Non tutti sanno, infatti, che si possono cuocere delle patate squisite in padella senza olio.

Quella che stiamo per preparare insieme, invece, è l’insalata di patate estiva che farà impazzire tutti. A rendere le patate più golose sarà il pesto di rucola da fare al momento. Non ci vogliono particolari abilità per realizzarlo. Quindi, vediamo tutto l’occorrente.

Ingredienti per 4 persone

Per il pesto di rucola:

80 g di rucola fresca;

60 g di parmigiano;

1 spicchio d’aglio;

25 pinoli;

50 ml di polio extra vergine d’oliva;

sale q.b.

Ingredienti per l’insalata:

700 di patate;

12 pomodorini ciliegini;

8 mozzarelle (ciliegini);

4 uova sode.

È l’insalata di patate estiva che farà impazzire tutti, un piatto fresco e nutriente, perfetto sia a pranzo che a cena. Procedimento

Innanzitutto, mettere a bollire le uova per farle sode. Intanto, bisognerà preparare il pesto di rucola. I passaggi sono semplicissimi. Lavare la rucola ed eliminare i gambi. Poi, tamponarla con un foglio di carta assorbente. In un mixer inserire il parmigiano, l’aglio e i pinoli. Frullare con l’aggiunta di un filo d’olio e una manciata di rucola. Pian piano unire tutta la rucola e aggiungere altro olio. Per insaporire, aggiungere un pizzico di sale e frullare. Quando il pesto di rucola sarà pronto, allora trasferirlo in una ciotola e lasciare da parte.

Poi, lavare e tagliare a tocchetti le patate. Farle cuocere per 5 minuti in una pentola con acqua leggermente salata.

Intanto, lavare e tagliare i pomodorini in 4 parti. Poi, prendere un piatto, disporre le patate, poi cospargere con i pomodorini e la mozzarella. Aggiungere le uova sode. Il tocco finale sarà l’aggiunta del pesto di rucola. Una vera delizia che farà impazzire grandi e piccini. Un piatto fresco ma sostanzioso.

