La pasta sfoglia è uno di quegli ingredienti jolly da avere sempre di scorta in frigorifero. Si presta, infatti, per preparare tantissime ricette, dolci e salate. Per una cena dell’ultimo minuto, ecco una golosa torta salata a base di salmone e formaggio cremoso.

Anche sul fronte dolci, la pasta sfoglia è molto versatile. Ingrediente base per i famosissimi ventaglietti di sfoglia cosparsi di zucchero, è fondamentale anche per il classico strudel. Un dolce amatissimo che possiamo realizzare in tante varianti, oltre alla classica versione con le mele. Un esempio può essere questo dolce, farcito con arancia e cioccolato, davvero molto delizioso. Nell’articolo odierno andremo a proporre un altro dolce, semplice da preparare ma squisito.

Oltre al nostro rotolo di pasta sfoglia, avremo bisogno di un paio di mele, un frutto di stagione semplice e poco costoso. A ciò, dovremo poi aggiungere pochissimi altri ingredienti che di solito molti hanno già in dispensa e nel frigorifero. Come mostreremo tra pochissimo, il procedimento è davvero semplice e basilare. Così come breve è pure il tempo di cottura.

Pasta sfoglia, mele e poco altro per questi dolci fagottini ripieni facili, veloci ed economici che andranno a ruba

A questo punto, è ora di allacciare il grembiule e mettersi all’opera.

Ingredienti

1 rotolo di pasta sfoglia già pronta;

250 g di ricotta;

2 mele gialle belle grosse;

1 cucchiaio di marmellata a piacere;

latte q.b.;

zucchero a velo q.b. per decorare.

Procedimento

In una ciotola capiente, lavorare per bene la ricotta setacciata con la marmellata;

nel frattempo pelare le mele e ridurle a fettine sottili;

a questo punto, dedichiamoci alla pasta sfoglia: srotolarla su un piano e ricavare 6 rettangoli;

distribuire la crema di ricotta su metà (o 3 / 4) di ogni rettangolo di sfoglia;

aggiungere sopra al ripieno di ricotta e marmellata alcune fettine di mela;

richiudere la sfoglia creando dei fagottini;

sigillare bene i bordi, magari aiutandosi con i rebbi di una forchetta;

spennellare la superficie con il latte e fare qualche taglietto in superficie;

mettere nel forno già caldo a 180° per 15/20 minuti;

una volta cotti, estrarre dal forno i nostri fagottini dolci ripieni e attendere che siano raffreddati completamente;

poco prima di servire, spolverizzare con zucchero a velo.

Come si sarà potuto notare, il procedimento è davvero molto semplice. Inoltre, bastano pochissimi ingredienti: pasta sfoglia, mele e poco altro. Questi fagottini sono ideali da preparare quando si ha voglia di dolce ma poco tempo a disposizione. Oppure quando si hanno ospiti a cena dell’ultimo minuto.

Consigli per la farcitura e qualche idea per possibili varianti

Per quanto riguarda la marmellata, può andare bene qualsiasi gusto. Ricordiamo che pesca e fragola aumentano le note dolci. Chi invece preferisce un tocco più acidulo o asprigno, che vada a contrastare la dolcezza della sfoglia e delle mele, dovrebbe optare per frutti di bosco, albicocca o arancia. Ovviamente, la farcitura può essere ulteriormente arricchita a piacere. Qualche idea? Gocce di cioccolato, granella di nocciole, uvetta, scorze d’arancia candita.

