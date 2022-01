I dolci sono una grandissima tentazione. In molti non riescono proprio a rinunciarvi. In genere, ce li concediamo nelle occasioni speciali, come ad esempio la torta di compleanno. Molte persone, però, vogliono sempre concludere il pasto con un goloso dolcetto.

Ci sono mille modi per soddisfare la voglia. Nelle situazioni di emergenza, può essere utile avere sempre in dispensa un pacco di biscotti, delle merendine o una torta confezionata. Di certo, però, i dolci fatti in casa hanno tutto un altro sapore. E, sicuramente, sono anche molto genuini. Ecco qui subito l’esempio di questa sofficissima torta di mele al profumo di cannella senza olio né burro. Sempre tenendo d’occhio le calorie, questa morbidissima torta al limone e ricotta è leggerissima e sicuramente conquista al primo morso.

Lo strudel di mele è un grande classico. Croccante fuori e dal morbido ripieno, è davvero irresistibile. Servito caldo, poi, è una vera coccola per scaldare le fredde giornate invernali. Quest’oggi, però, vorremmo proporre una variante di questo dolce tipico del Trentino Alto Adige. Infatti, stanno tutti impazzendo per questo strudel all’arancia e cioccolato che non ci farà rimpiangere il classico alle mele. Utilizzeremo quindi le arance, altro frutto tipico di questo periodo e il cioccolato, una delizia che piace a tutti.

Nella ricetta che stiamo per proporre utilizzeremo la pasta sfoglia già pronta. Il procedimento è quindi davvero semplice e veloce.

Ingredienti

1 rotolo di pasta sfoglia già pronta;

250 g di ricotta;

il succo filtrato di 2 arance (meglio se non trattate);

30 g di cacao in polvere;

50 g di zucchero;

30 g di scorze d’arancia candite;

2 cucchiai abbondanti di gocce di cioccolato;

latte q.b.;

zucchero a velo q.b. per decorare;

1 pizzico di cannella (facoltativo).

Procedimento

Prendere una ciotola capiente e mettervi la ricotta setacciata; aggiungere quindi il succo d’arancia, lo zucchero e il cacao e cominciare a lavorare per bene il composto con una frusta. Dovremo ottenere una crema liscia e bella omogenea; una volta fatto ciò, unire le scorzette dell’arancia e le gocce di cioccolato. Mescolare ancora; nel frattempo, srotolare la pasta sfoglia sulla carta forno; spolverizzare la sfoglia con un po’ di zucchero semolato e poi stendere la crema di ricotta lasciando liberi i bordi; richiudere la sfoglia dandole la classica forma dello strudel. Spennellare la superficie con il latte e fare qualche piccola incisione; mettere nel forno già caldo a 180 °C per mezz’ora circa e, comunque, fino a quando il nostro dolce non apparirà bello dorato; una volta cotto, togliere dal forno e far raffreddare; al momento di servire, spolverizzare abbondantemente con lo zucchero a velo e, a piacere, con un pizzico di cannella.

