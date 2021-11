La moda quasi ogni anno ci lascia a bocca aperta con le sue stravaganti novità e tendenze inaspettate ripescate dagli anni passati.

Tuttavia, una certezza ce la da ogni volta che arriva il freddo più rigido: il cappotto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Questo soprabito è un assoluto must have dell’autunno inoltrato e dell’inverno, perché ci tiene al caldo ma in maniera “stilosa”.

Copre praticamente l’intero outfit ed è l’unica cosa che si vede quando andiamo in giro.

Per questo dovremmo puntare su modelli dall0effetto “wow”, sia per i materiali che per lo stile.

Nel nostro guardaroba quelli più classici non dovrebbero proprio mancare; ma non sono gli unici.

In questo articolo, allora, scopriremo i modelli alternativi e facilmente indossabili più in voga in queste stagioni.

Passione cappotto, ecco 4 imperdibili modelli da scegliere quest’inverno in alternativa a quelli più classici

Se stessimo cercando una new entry per arricchire la nostra collezione di capispalla, tra queste righe potremmo trovare le idee giuste.

Infatti, i cappotti non sono mai troppi, un po’ come le borse.

Spring colours

C’è un anticipo di primavera nei colori autunnali e invernali dei cappotti.

Oltre al nero e al cammello, quest’anno ne vedremo delle belle, sia in versione lunga sia corta. Da inserire nella nostra wish list potrebbero esserci cappotti e cappottini:

sui toni carta da zucchero o turchese;

fucsia;

color giallo, soprattutto nella tonalità canarino, magari sottolineato da grossi bottini neri e da un tessuto in velluto;

viola, che è il re indiscusso delle mise eleganti;

verde leprechaun.

Dark colour

Il colore dark di quest’inverno non è solo il nero.

Ad affiancarlo c’è un altro tono elegante ma adatto anche a look da giorno che è il marrone scuro nelle sue versioni più fredde.

Non è una novità, perché il marrone cioccolato è l’impareggiabile colore manicure del momento da sfruttare così. Impeccabile sui cappotti lunghi con bottoni e cinturone a giro vita oppure su un modello ad accappatoio.

Un’alternativa potrebbe essere quello in pelle, sempre lungo, per i giorni meno freddi.

Tessuti morbidi

Che questi siano di moda è una vera certezza.

Infatti, non indosseremo solo maglioni perché è questo il capo anni ’90 che torna di moda per tenerci al caldo con stile.

Per i cappotti, invece, si parla del “teddy” e già il nome dà l’idea che indosseremo un soffice orsacchiotto.

Il tessuto, infatti, lo richiama ma per un’alternativa al solito beige, più o meno scuro, potremmo optare per un bianco, panna o avorio.

Nero sì, ma magari così

Infine, chi proprio non riesce a rinunciare al nero, potrebbe optare per un modello a doppiopetto, corto e con bottoni dorati.

In alternativa, uno in stile uniforme, con spalline strutturate e ben aderente.

Quindi, se fossimo nella fase “passione cappotto”, ecco i 4 imperdibili modelli da scegliere quest’inverno in alternativa a quelli più classici.

Approfondimento

Molte indosseranno la minigonna quest’inverno ma poche sanno quali sono i modelli più trendy da accaparrarsi immediatamente.