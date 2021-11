Il freddo è ormai sceso sulle nostre città, avvolgendo i palazzi, le case, le macchine e la nostra quotidianità.

Insieme a questo, pioggia, nebbia e neve già si sono ampiamente manifestate e il meteo dell’inverno le vedrà ancora come protagoniste indiscusse. Per questo motivo, forse tra le prime cose che abbiamo fatto c’è stato il cambio di stagione.

Vestiti svolazzanti, maniche corte e giubbini in pelle hanno fatto spazio a vestiti dal taglio più consistente, caldi e pesanti.

Quest’anno, però, i protagonisti dei nostri outfit non saranno solo maglioni, perché è questo il capo anni ’90 che torna di moda per tenerci al caldo con stile.

Lo scopriremo in questo articolo e vedremo anche come abbinarlo al meglio.

Problemi di look e consigli

Prima di presentarlo, partiamo da un problema molto diffuso dell’autunno più rigido e dell’inverno: come dire stop al freddo creando look belli e trendy.

Per esempio, quest’anno sta spopolando la minigonna però quest’accessorio dall’effetto modellante, irresistibile a 20 ma anche a 50 anni, potrebbe salvarci da gambe gelate.

Oppure, questo modello di piumino che sarà il più cool dell’inverno perché slancia e assottiglia il punto vita, perfetto per il freddo cittadino e di montagna.

Sempre così versatile e perfetto per tenerci al caldo, ma in modo glam, è il capo di cui parleremo a breve. Molte l’hanno già acquistato mentre altre l’hanno semplicemente rispolverato dall’armadio perché è un classico della moda che sta di nuovo spopolando.

Qual è questa irresistibile tentazione? Andiamo subito a scoprirla.

Non solo maglioni, è questo il capo anni ’90 che torna di moda per tenerci al caldo con stile

Sembra incredibile ma si tratta di pezzo d’abbigliamento che ultimamente è stato il nostro must have nella moda casalinga.

Caldo e morbidissimo sono i suoi tratti distintivi e, infatti, stiamo parlando proprio della felpa di pile.

Il suo mood è totalmente anni novanta, il suo scopo è farci compagnia durante le giornate più fredde e ora anche per uscire di casa.

La felpa in pile è un’ottima alternativa a maglioni e maglioncini di lana o cashmere, chiaramente per creare un perfetto look da giorno.

L’importante è abbinarla correttamente.

Sul versante pantaloni, invece, impeccabili sono i jeans in versione skinny perché generalmente questa felpa ha una vestibilità over. Possiamo optare anche per i leggins o pantaloni in flanella e velluto ma dal taglio sportivo.

Per quanto riguarda le scarpe, invece, non pensiamo subito e solo alle sneakers.

Altre idee sono:

scarponcini da montagna con calzettoni visibili;

stivali in gomma da pioggia;

combat boots.

Modelli più cool

Tra questi troviamo sicuramente le felpe in pile con zip lunga che si apre come una giacca ma anche quelle con zip corta.

Immancabile la versione con collo ampio, tasche e inserti in tessuto trapuntato.

Infine, per quanto riguarda i colori, da acquistare sarebbero il panna, il blu, il rosa shocking, il verde e il grigio.

