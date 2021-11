Ecco una crostata strepitosa fatta con le verdure con cui potremmo fare un pieno di vitamine e minerali da record. Una ricetta molto apprezzata dai nostri Lettori alla caccia di qualcosa di diverso e alternativo. È piacevole nelle fredde e grigie giornate invernali mettersi a preparare qualche ricetta. Scovando anche in quelle un po’ particolari della nostra Redazione. Come quella che vedremo oggi, poco conosciuta in Italia, ma che vale davvero la pena provare. Sta spopolando questa ricetta di dolce finalmente diverso dal solito un po’ torta e un po’ biscotto.

Il nome che ci segnala già le sue caratteristiche

Non devono essere tantissimi i nostri Lettori che hanno provato a fare i “brownies” in casa. Magari li hanno assaggiati durante un viaggio in America. Oppure, più semplicemente, li hanno provati in fast food. Sta di fatto che questo dessert, metà biscotto e metà torta è una vera e propria delizia. Deve il suo nome ad alcuni dei suoi ingredienti che gli danno il colore marrone. In italiano, potremmo tradurli come “marroncini”, ma nulla hanno a che vedere con marroni e castagne.

I brownies nascono come un dolce semplice, con un impasto base di farina, cioccolato, burro, uova e latte. Negli anni questa ricetta è diventata talmente popolare da mettere in gara anche i migliori pasticceri del Mondo. Si dice che il dolce sia nato dall’idea di una imprenditrice di Chicago. Avrebbe chiesto al pasticciere di fiducia di preparare un dolce gustoso e pratico proprio per le donne in carriera. Qualcosa di facilmente trasportabile e che potesse raccogliersi nel classico sacchetto di carta in cui gli americani mettono gli alimenti.

Le dosi degli ingredienti della nostra ricetta

Per preparare brownies per 5/6 persone ci serviranno:

250 grammi di zucchero;

4 uova;

150 grammi di farina;

150 grammi di cioccolato fondente;

90 grammi di burro;

80 grammi di noci spezzettate;

1 cucchiaino di vanillina;

un pizzico di sale.

Come preparare la nostra ricetta

Abbiamo preferito inserire gli ingredienti per una ricetta gustosa, non solo base, che prepareremo così:

sciogliamo a bagnomaria il cioccolato e il burro, lasciandoli poi intiepidire;

prendiamo una terrina, inserendo lo zucchero, la farina, le uova, la vanillina e un pizzico di sale;

mescoliamo per bene inserendo il burro fuso e la cioccolata;

aggiungiamo anche le noci tritate e amalgamiamo per bene;

inseriamo l’impasto possibilmente in uno stampo quadrato abbastanza grande, precedentemente infarinato e imburrato. Livelliamo la superficie e inforniamo per una quarantina di minuti a 180 °;

togliamo dal forno, lasciamo raffreddare, tagliandolo a quadrati e servendolo a tavola.

