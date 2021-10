L’autunno chiama naturalmente colori diversi per le nostre unghie rispetto a quelli estivi più accesi e brillanti.

E noi rispondiamo mettendo da parte gli smalti pastello e corallo e sfoggiando toni più caldi, profondi e intensi.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Il nostro mood autunnale, infatti, trova spazio anche sulle unghie con smalti burgundy, rosso mattone, e bordeaux.

A questi si è aggiunto di recente l’arancione, sia quello più acceso che quello più scuro, il colore che per eccellenza rappresenta questa stagione e ottobre.

Non dimentichiamoci, però, del nero, quell’intramontabile tocco dark per unghie super eleganti.

Tuttavia, quest’autunno 2021 il tradizionale e amatissimo nero viene sostituito da un altro colore, sempre sensuale, estremamente chic e… goloso.

In questo articolo scopriremo proprio qual è, per una manicure alla moda e in perfetto stile autunnale.

Ecco qual è l’impareggiabile colore del momento per chi vuole una manicure perfetta per l’autunno

La manicure autunnale che sta spopolando in quest’autunno 2021 si chiama Dark Choco Nails.

Infatti, il suo impareggiabile e spettacolare colore è il marrone cioccolato, nella sua sfumatura più intensa che ci ricorda il cioccolato fondente.

Questo colore lo possiamo scegliere sia in una tonalità più fredda ed elegante che in una versione più calda e avvolgente.

La particolarità del colore marrone cioccolato fondente sta anche nel fatto che a seconda della luce, la sua intensità sembra cambiare.

Sotto la luce diretta lo vediamo più chiaro e possiamo apprezzare le sue varie sfumature marroni. Mentre in penombra appare più scuro e compatto.

Vediamolo, anche, confrontato con gli altri due colori di smalto più utilizzati in autunno:

rispetto al nero risulta sicuramente più caldo e meno vistoso o deciso;

rispetto al burgundy, è più scuro e profondo perché più carico di marrone.

Ora, non ci resta che scoprire a chi dona di più questo colore e per quali forme di unghie va bene.

La nuance marrone cioccolato fondente è universale

Infatti, dona proprio a tutti senza preferire un particolare tipo di carnagione o sottotono.

Chi ha la carnagione più scura può illuminarla con questo tocco di colore intenso e dalle mille sfumature.

Chi, invece, ha la carnagione chiara può puntare sul marrone cioccolato fondente per creare un contrasto che faccia risaltare ancora di più questo colore diafano.

Per quanto riguarda, infine, le forme delle unghie, non ci sono limiti.

Questo colore va bene sia per chi ha unghie corte e arrotondate sia per chi le ha più lunghe, squadrate o a mandorla.

Un consiglio è quello di applicare questo colore dopo esserci sbarazzate delle cuticole e aver limato bene le unghie.

Ecco, allora, svelato qual è l’impareggiabile colore del momento per chi vuole una manicure perfetta per l’autunno.

Approfondimento

In pochi conoscono queste 6 strepitose tendenze colore capelli da provare quest’autunno e amate dalle star