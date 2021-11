Tutti conosciamo alcune semplici regole di etichetta da seguire quando siamo invitati a casa d’altri. Ad esempio, è buona educazione presentarsi con un omaggio, magari una scatola di cioccolatini o un mazzo di fiori. È anche buona norma avvertire l’ospite qualche minuto prima del nostro arrivo. Fondamentale inoltre non presentarsi in ritardo o, ancora peggio, in anticipo, quando la persona che ci ha invitati non è del tutto pronta a riceverci. Ma c’è un’altra regola che molti non conoscono e che si sta diffondendo sempre di più quando siamo invitati a casa di qualcuno, sia di amici sia di persone che non conosciamo bene. Vediamo di che cosa si tratta.

Oggi in molti portano questo accessorio quando sono invitati a casa altrui per comodità e educazione

Un’altra buona regola quando entriamo in casa d’altri è quella di togliersi le scarpe. Infatti, soprattutto durante la brutta stagione, quando il terreno può essere bagnato o fangoso, è meglio non portare sporcizia in casa del nostro ospite. Ma qui si presenta un problema: se ci togliamo le scarpe, che cosa indosseremo al posto? Rimanere scalzi non è molto di classe e oltretutto potremmo prenderci un malanno se il pavimento è molto freddo.

Ma a volte il padrone di casa non ha pronte delle pantofole per gli ospiti. Ed è qui che le signore prenderanno dalla borsa un oggetto utilissimo: un paio di pantofole portate da casa. Proprio così. Oggi in molti portano questo accessorio quando sono invitati a casa altrui per comodità e educazione.

Perché portare con sé delle pantofole usa e getta

Ovviamente quando parliamo di pantofole da portare con sé quando siamo invitati a casa d’altri, intendiamo le tipiche pantofole usa e getta. Questi oggetti si trovano spesso negli hotel, nei centri estetici, alle terme o in altre strutture ricettive. Sono generalmente di spugna o di tela, molto leggere e si possono piegare o arrotolare senza danni. Occupano pochissimo spazio in borsa e sono sempre igieniche. Se le portiamo con noi, faremo un figurone con il nostro ospite. Non solo, infatti, lasceremo la sua casa pulita e immacolata, ma non avremo freddo ai piedi e ci dimostreremo delle persone pronte e sempre giudiziose.

Facciamo quindi scorta di pantofole usa e getta e mettiamone un paio in borsa, da portare sempre con noi quando siamo fuori casa.

Approfondimento

Ecco come eliminare umidità e cattivi odori dal mobile delle scarpe