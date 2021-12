Capodanno è ormai alle porte e anche l’ultimo saluto degli italiani ad un anno che è stato particolarmente difficile. Non sorprende, quindi, che siano tante le persone desiderose di passare gli ultimi giorni dell’anno godendosi una vacanza rilassante e lontani da stress lavorativi. Proprio per venire incontro a questi bisogni dei nostri lettori, oggi andremo a scoprire alcune interessanti mete in cui potersi godere un po’ di relax lontano dai problemi quotidiani. Infatti, passare il Capodanno in riva al mare è possibile se si scelgono queste bellissime località in cui è permesso viaggiare. Iniziamo subito.

Una meritatissima vacanza all’insegna del mare e del relax

Quando si tratta di vacanze non c’è una risposta giusta, neanche quando si parla delle ferie natalizie. Ci sono persone che amano la neve e i tradizionali mercatini, e persone che invece preferiscono seguire l’estate e il sole. Per questo motivo, nel corso dei nostri articoli, siamo venuti incontro alle diverse necessità dei nostri lettori. Ad esempio, abbiamo presentato delle interessanti località italiane in cui passare delle bellissime vacanze natalizie all’insegna dell’arte e della cultura. Allo stesso modo, abbiamo spiegato quali sono i mercatini di Natale più belli da visitare prima che l’inverno finisca. Oggi andremo, invece, a scoprire alcune delle località in cui poter passare un Capodanno al caldo e in riva al mare senza infrangere le restrizioni.

Molti pensano che, per passare una vacanza al caldo senza uscire dai confini dell’Unione Europea, l’unica possibilità sia quella di visitare le Canarie. Eppure, all’insaputa di tanti, esistono delle isole caraibiche dal mare eccezionale che appartengono alla Francia e fanno quindi parte della UE. Parliamo delle Antille Francesi, e in particolare della Martinica. Qui si avrà la possibilità di trascorrere gli ultimi giorni dell’anno su spiagge dorate e con in mano un bel cocktail ghiacciato. Il tutto senza dover cambiare valuta e, soprattutto, rispettando le restrizioni vigenti in materia sanitaria.

Una seconda meta interessante per gli amanti del caldo è sicuramente Dubai, dove le temperature in questo periodo dell’anno superano i 24°. Infine, chi ama il sole e il bel tempo non dovrebbe perdersi una visita alle Seychelles, stupenda località immersa nei mari dell’Oceano Indiano assolutamente da scoprire. Ricordiamo in conclusione che, prima di partire o persino organizzare dei viaggi all’estero, è importante monitorare la situazione epidemiologica del Paese visitato sul sito viaggiaresicuri.it.

