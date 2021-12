Il Natale è ormai passato e sono tanti gli italiani che si sono stancati del freddo e iniziano a sognare spiagge dorate e acque tropicali. Una nota compagnia aerea europea potrebbe aver intercettato questi desideri e preparato un’offerta che meriterebbe un attimo del nostro tempo. Con un minimo di programmazione si potrebbe risparmiare sui voli aerei e, in questo modo, si potrebbe godere di una bella vacanza con meno preoccupazioni. Infatti, è possibile comprare dei biglietti a prezzi imperdibili per viaggiare in tutta Europa se si prenota entro fine anno presso questa compagnia aerea. Scopriamo subito come fare.

Prezzi imperdibili presso il website di questa famosa compagnia aerea

Sono tantissime le persone che hanno deciso di approfittare di queste vacanze di Natale per staccare dallo stress quotidiano e rilassarsi in tutta serenità. Proprio per questo motivo, noi di ProiezionidiBorsa abbiamo presentato nei nostri articoli alcune splendide destinazioni, in cui passare delle vacanze serene e rilassanti. Ad esempio, abbiamo spiegato perché questa isola speciale è perfetta per passare delle bellissime e spensierate vacanze di Natale. Allo stesso modo abbiamo presentato ai nostri lettori dei metodi alternativi per raggiungere alcune delle più belle città dell’Unione Europea. In particolare, abbiamo spiegato perché visitare questa bellissima città europea sarà più facile a partire da questo inverno. Sempre su questa falsa riga, oggi andremo a scoprire un’interessantissima promozione portata avanti da una delle compagnie europee più famose di tutte: Ryanair.

Prezzi imperdibili per viaggiare in tutta Europa se si prenota entro fine anno presso questa compagnia aerea

La nota compagnia ha, infatti, deciso di proporre ai propri clienti dei prezzi vantaggiosi in vista dell’anno prossimo. In particolare, a partire dal 26\12 e fino all’ultimo giorno dell’anno sarà possibile acquistare dei biglietti aerei a dei prezzi veramente convenienti. I biglietti interessati riguardano la finestra temporale che va dal mese di aprile a quello di settembre dell’anno prossimo. Le rotte in questione saranno più di 4.000, permettendo di scegliere tra tantissime destinazioni estremamente interessanti. Il costo di partenza di un biglietto aereo è, invece, di poco più di 29 euro. Attraverso questa promozione la nota compagnia irlandese ha cercato di tutelare i propri clienti da possibili rincari di prezzo nel periodo primavera-estate 2022. Insomma, un’occasione da non perdere per poter pianificare in anticipo le proprie vacanze estive e risparmiare sui voli.

Approfondimento

Sono queste le interessanti località italiane in cui passare delle bellissime vacanze natalizie all’insegna dell’arte e della cultura