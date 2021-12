Ormai è chiaro praticamente a tutti che per mantenersi in uno stato di salute ottimale bisognerebbe innanzitutto mangiare sano.

Per raggiungere questo obiettivo, andrebbero consumate almeno tre porzioni di pesce a settimana, da alternare alla carne, preferibilmente bianca.

In altre occasioni abbiamo visto, ad esempio, questo pesce che vale oro per l’organismo e costa davvero pochissimo. Oppure questa carne magrissima, ricca di omega 3 e povera di colesterolo.

Tuttavia, ci sono anche degli alimenti da consumare ogni giorno, come la frutta e la verdura di stagione. In questo articolo vedremo più da vicino le proprietà del porro, una verdura molto nutriente e facile da reperire.

Infatti, questa verdura antiossidante e ricca di vitamine e fibre migliorerebbe la salute di cuore e arterie diminuendo il colesterolo

Appartenente alla stessa famiglia della cipolla, dell’aglio e dello scalogno, il porro è una verdura veramente molto nutriente che apporterebbe numerosi benefici all’organismo.

Esso, infatti, è ricco di sali minerali, tra cui:

calcio e fosforo, che sono alleati di ossa e denti;

potassio, che favorirebbe una buona salute di cuore e arterie;

selenio, che aiuta a combattere lo stress ossidativo.

Inoltre, è un’importante fonte di vitamine tra cui:

la vitamina C, che è un antiossidante in grado di rinforzare le difese immunitarie;

le vitamine del gruppo B, alleate del metabolismo;

la vitamina K, che favorirebbe la coagulazione del sangue;

le vitamine A ed E, nonché carotenoidi.

Infine, il porro conterrebbe anche numerose molecole dalle proprietà antiossidanti. Queste ultime, una volta trasformate in allicina, aiuterebbero anche a ridurre i livelli di colesterolo nel sangue.

Una ricetta semplice e veloce

Quindi, abbiamo visto che questa verdura antiossidante e ricca di vitamine e fibre migliorerebbe la salute di cuore e arterie diminuendo il colesterolo.

Per valorizzare al meglio il sapore del porro, possiamo realizzare degli ottimi involtini da servire come secondo piatto o antipasto.

Una volta puliti i porri, eliminando sia la parte verde e dura che le prime foglie esterne, tagliamoli a metà. A questo punto, sbollentiamoli in abbondante acqua salata per circa 5 minuti, per ammorbidirli e renderli più delicati al palato.

Una volta scolati e fatti raffreddare, avvolgiamoli con della pancetta affumicata ricoprendoli uniformemente.

Ora, realizziamo una besciamella veloce, sciogliendo in un pentolino 50 grammi di burro ed aggiungendo 50 grammi di farina. Dopo 2 minuti, versiamo mezzo litro di latte e continuiamo a mescolare finche non avremo un composto denso.

Aggiungiamo quindi un cucchiaio di parmigiano, sale, pepe e noce moscata e ricopriamo con la besciamella il fondo di una pirofila.

Ora non ci resta che adagiare i nostri involtini, ricoprire con altra besciamella ed infornare a 180 gradi per 25 minuti.

