Natale è passato da poco. Dopo i grandi pranzi e le grandi cene, è arrivato il tempo di pulire e sistemare la casa. Pur avendo avuto ospiti educati, sicuramente ci sarà bisogno di una bella pulizia. In particolare, per pavimenti, tappeti, divani e poltrone. Inevitabile, per chi ha avuto anche i bambini, che ci possano esser stati degli inconvenienti. Briciole, magari qualche goccia di bevanda sul pavimento o, peggio ancora, sui tessuti del divano. Insomma, bisogna monitorare bene e agire subito per far tornare tutto come prima.

Se poi abbiamo avuto per casa anche dei simpatici animali, oltre alla pulizia, è doveroso, prima, aspirare bene tutti i peli. Un procedimento obbligatorio da fare per riportare i nostri ambienti alle condizioni originarie. Come si suol dire, ci vuole molto tempo per pulire, ma basta un secondo per sporcare e vanificare tutto il lavoro fatto.

Come pulire divani e poltrone non sfoderabili con un metodo naturale infallibile efficace ed economico

Per chi ha divani e poltrone in tessuto sfoderabile, l’operazione è indubbiamente più semplice, grazie all’aiuto della lavatrice. Se poi si è in possesso anche di un’asciugatrice, il lavoro più importante sarà quello si sfilare e infilare le coperture. Per chi invece non ha divani sfoderabili, magari con un telaio in legno, in stile o antichi, il lavoro dovrà essere eseguito in maniera diversa.

Armiamoci allora dei nostri migliori amici naturali per la pulizia della casa. Stiamo parlando del bicarbonato, dell’acqua e dell’aceto. Con l’aggiunta del sapone di Marsiglia. Tutti insieme per andare a ripulire anche i divani. Vediamo subito come.

Prima, come detto in precedenza, ci dobbiamo armare di aspirapolvere per eliminare peli e briciole, in modo da poter poi agire con gli altri ingredienti.

Se ci dovessero essere delle macchie, possiamo formare una pasta con due cucchiai di bicarbonato e uno di acqua. Spargiamo, lasciamo agire circa un quarto d’ora, per poi rimuovere con una spazzolina. In alternativa, possiamo fare lo stesso procedimento, sostituendo il bicarbonato con il sapone di Marsiglia. Utilizzando poi una spugna per rimuovere il tutto.

Soluzione con aceto

Una volta che si è agito direttamente su una macchia, si può andare a pulire il divano nella sua interezza. Per farlo, dobbiamo prima ricordare di non bagnare eccessivamente i tessuti, affinché l’acqua non arrivi all’imbottitura. Questo renderebbe difficile l’asciugatura, soprattutto in inverno.

La soluzione che proponiamo è composta da un litro di acqua tiepida in cui diluire un paio di cucchiai di bicarbonato e mezzo bicchiere d’aceto. Mescolare bene il tutto e, avvalendosi di un panno in microfibra, andare ad applicare uniformemente sui tessuti. Inumidire solamente il panno, senza immergerlo completamente nella soluzione.

Lasciare areare bene e assicurarsi che sia completamente asciutto prima di sedersi nuovamente. Ecco come pulire divani e poltrone non sfoderabili con un metodo naturale infallibile, efficace ed economico, con bicarbonato, acqua e aceto. In poco tempo, restituiremo i nostri arredi al loro splendore originario, pronti per accoglierci nuovamente in tutta tranquillità.