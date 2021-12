Italia, nazione in cui cultura e arte si respirano praticamente ad ogni piè sospinto. Quindi, perché non approfittare di queste vacanze natalizie per espandere i nostri orizzonti culturali? In questi giorni invernali, infatti, molte località del nostro Paese sono animate da bellissime mostre tutte da scoprire. Oggi andremo a presentarne alcune. Infatti, sono queste le interessanti località italiane in cui passare delle bellissime vacanze natalizie all’insegna dell’arte e della cultura. Iniziamo subito.

Ad ognuno la giusta meta dove passare delle bellissime vacanze natalizie

Le vacanze di Natale sono ormai arrivate e tantissimi italiani hanno deciso di utilizzarle per rilassarsi in tutta tranquillità. Proprio per questo motivo, in questi giorni abbiamo esplorato alcuni bellissimi luoghi in cui passare delle splendide giornate di fine anno. Ad esempio, abbiamo spiegato perché queste stupende città sono perfette per passare un sereno e romantico Capodanno in coppia. Allo stesso modo abbiamo presentato la città perfetta per passare delle splendide vacanze natalizie e divertirsi anche nel 2022. Oggi, invece, andremo alla scoperta di alcune delle più belle città italiane, in cui durante queste vacanze natalizie sono state presentate delle interessanti mostre.

Iniziamo subito da Firenze, città d’arte famosa in tutto il Mondo per le importanti opere d’arte. Qui è possibile perdersi tra bellissime chiese e importati musei. Tra questi spicca la celeberrima Galleria degli Uffizi, dove sono custodite, tra le altre, importanti opere di Leonardo da Vinci e Sandro Botticelli. Merita infine una visita Palazzo Strozzi, sede in questo periodo della interessante mostra Shine, dedicata all’artista americano Jeff Koons. Passiamo alla nostalgica Napoli, città ricca di reminiscenze culturali dalla storia antica. In questa città merita sicuramente una visita la Cappella Sansevero, sede della iconica statua del Cristo Velato. Un altro istituto da visitare è il Museo Archeologico della città, ricco di antichissimi reperti. Sempre presso questo edificio sarà possibile visionare in questi giorni la mostra “Gladiatori”, dove sarà possibile scoprire di più su queste interessanti figure storiche.

Concludiamo con Milano, capitale economica del nostro Paese che nasconde delle bellissime gemme tutte da scoprire. Meritano sicuramente una visita la Pinacoteca di Brera, dove è possibile ammirare alcune opere di Raffaello e Caravaggio, e la chiesa di San Maurizio. In questo antico edificio ecclesiastico, soprannominato “la Cappella Sistina della Lombardia”, è infatti possibile osservare dei bellissimi affreschi. Un altro edificio da visitare è la Triennale di Milano presso la quale, in questi giorni, è possibile visionare un’interessante mostra dedicata a Saul Steinberg.

