Purtroppo anche quest’anno noi italiani ci troviamo di fronte ad una difficile scelta: meglio passare le vacanze in Italia oppure andare all’estero? Una decisione non semplice soprattutto nell’ultimo periodo, in cui la variante Omicron ha iniziato a circolare anche nel continente europeo. Coloro che decidessero ugualmente di partire potrebbero trovarsi, però, davanti a piccole gemme da non perdere. Infatti, sono questi i bellissimi mercatini di Natale che vale la pena visitare prima che l’inverno finisca. Scopriamo subito di cosa si tratta.

Il mese perfetto per dedicarsi delle meritatissime vacanze

Il Natale si avvicina e il clima delle feste ha portato molti italiani ad organizzarsi per passare delle bellissime vacanze lontani da casa. Proprio per questo motivo, abbiamo spiegato perché gli amanti del caldo non dovrebbero perdere l’occasione di passare le vacanze di Natale in questo piccolo paradiso. Inoltre abbiamo cercato di aiutare i nostri lettori a capire come risparmiare nell’organizazzione di questi viaggi natalizi. Infatti, abbiamo dettagliatamente spiegato perché visitare questa bellissima città europea sarà più facile a partire da questo inverno. Oggi andremo, invece, a presentare alcuni dei più bei mercatini di Natale europei, in modo che i viaggiatori italiani possano godersi appieno questi amatissimi eventi.

Iniziamo subito con il presentare i mercatini che si tengono a Cluj-Napoca, antico e importante centro della Transilvania. Qui sarà possibile, infatti, godersi una serena atmosfera natalizia passeggiando tra antichi palazzi e allegre casettine di legno. Gli amanti del brivido, che non temono i lunghi percorsi in macchina, potrebbero inoltre visitare la cittadina rumena di Bran. Proprio in questo centro sarà, infatti, possibile visitare il castello che ha ispirato l’autore del celeberrimo “Dracula”.

Sono questi i bellissimi mercatini di Natale che vale la pena visitare prima che l’inverno finisca

Chi invece non volesse allontanarsi troppo da casa e preferisca rimanere nelle vicinanze dell’Italia potrebbe visitare alcune bellissime città della Svizzera. In questo Stato, infatti, si trovano alcuni bellissimi mercatini di Natale, che meritano assolutamente di essere visitati. Uno tra questi è sicuramente quello di Lucerna, dove lo spirito natalizio si respira ormai da più di 15 giorni. Inoltre gli amanti dell’artigianato non dovrebbero perdersi l’handwerks market, dove sarà possibile trovare tantissima oggettistica fatta a mano. Per concludere, chi volesse visitare un meta diversa dal solito dovrebbe visitare Lindau. Proprio qui, infatti, viene allestito uno spettacolare mercatino nel porto della città, perfetto per passare una giornata diversa dal solito.

