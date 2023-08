Parmigiana di patate: ti sei mai chiesto quanto costa farla se usi il forno? La risposta potrebbe sorprenderti

Parmigiana di patate, una ricetta golosa che piace a grandi e piccini. La vera parmigiana si prepara al forno e, se almeno nella realizzazione vogliamo essere precisi, dovremo usare questo elettrodomestico. Tuttavia, i costi di luce e gas negli ultimi tre anni sono aumentati moltissimo. Proprio per questo motivo, vogliamo farti capire quanto costa veramente prepararla.

La parmigiana di patate è uno squisito piatto unico al quale è davvero difficile resistere. Molto semplice da realizzare, questo piatto si prepara con ingredienti poveri e poco costosi. Nonostante ciò, quando prepariamo un piatto non dobbiamo pensare solo al costo degli ingredienti, ma anche a quanto costano gli elettrodomestici che usiamo. La versione classica della parmigiana si realizza con le melanzane, ma negli anni sono nate moltissime varianti. Hai mai provato a cucinarla con le zucchine o con le patate? Ecco, oggi vogliamo darti una ricetta squisita della parmigiana di patate, ma non solo. Con questo articolo, ti sveleremo quanto costa veramente realizzare questo piatto valutando anche la spesa di luce e gas.

Parmigiana di patate: ti sei mai chiesto quali sono gli ingredienti per realizzarla?

1 kg di patate;

300 g di provola affumicata;

100 g di formaggio grattugiato;

olio EVO q.b.;

2 rametti di rosmarino fresco;

sale q.b.;

pepe q.b.

Come preparare la parmigiana di patate in modo facile e veloce

Lava e sbuccia le patate, dopodiché tagliale a fette molto sottili. Ti consigliamo di usare una mandolina per procedere più velocemente, in alternativa andrà benissimo anche un coltello affilato. Preriscalda il forno a 180 gradi e imburra una pirofila. Disponi uno strato di patate sul fondo della pirofila. Taglia la provola a cubetti e cospargine un terzo sulle patate insieme al formaggio grattugiato, un pizzico di pepe e una manciata di sale. Crea altri due strati con gli ingredienti a disposizione, tenendo da parte una manciata di cubetti di provola. Copri le patate con il formaggio grattugiato, sale, pepe e un po’ d’olio extravergine d’oliva.

Adagia poi i rametti di rosmarino sulle patate e copri la pirofila con un foglio di carta da forno, avvolgendola completamente. In questo modo, la tua parmigiana risulterà morbida al morso. Infornala e falla cuocere per 30 minuti mettendola nel ripiano più basso del forno. A questo punto, termina la cottura aggiungendo gli ultimi cubetti di provola e trasferendo la pirofila nel ripiano superiore del forno. Rimuovi la carta da forno e aziona la funzione grill per 5 minuti: il risultato sarà davvero eccellente!

35 minuti di cottura in forno: ma quanto ti costa veramente preparare una parmigiana così?

Parmigiana di patate: ti sei mai chiesto quanto incide sulla bolletta prepararla? Se usi un forno elettrico i costi sono più elevati e per mezz’ora circa di consumo spenderai all’incirca 1 euro. Se invece usi il forno a gas, il prezzo si riduce e per mezz’ora circa di utilizzo spenderai circa 70 centesimi. Insomma, se non usi il forno tutti i giorni, sia esso a gas o a luce, non spenderai molto di più.

Tirando le somme, un chilo di patate costa circa 1,50 euro, mentre 300 grammi di provola li potresti pagare meno di 4 euro. In totale, tra il costo degli ingredienti e quello dei consumi in bolletta, preparare un’ottima parmigiana di patate ti costerà all’incirca 7 euro. Ovviamente, ricordiamo che i costi dipendono dal periodo dell’anno in cui acquisti gli ingredienti. E, soprattutto, dal tuo gestore di energia elettrica, dalle offerte con esso concordate e dagli orari in cui utilizzi l’elettrodomestico.