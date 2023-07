Prepara la parmigiana di zucchine più buona della tua vita: Giorgione svela l’ingrediente segreto che la rende dannatamente irresistibile

Ogni grande classico della cucina italiana ha le sue varianti. Non dobbiamo stupirci, pertanto, se anche la celeberrima parmigiana di melanzane ha così tante versioni diverse tra loro. C’è chi la fa al forno e chi in padella, chi fritta e chi griglia le verdure, c’è chi sceglie le patate o le zucchine. Ecco, oggi vogliamo proprio dedicarci a quest’ultima variante, quella con le zucchine.

Le zucchine sono un ortaggio tipicamente estivo. Con queste possiamo preparare dagli antipasti ai contorni più sani e sfiziosi, ma anche dei veri e propri peccati di gola. Tra questi c’è la parmigiana di zucchine, una delle varianti più famose e replicate della classicissima versione con le melanzane. Con questo articolo, vogliamo svelarti una ricetta unica e dal gusto stratosferico che nasce dalla mente di Giorgione, all’anagrafe Giorgio Barchiesi. Debutta in TV nel 2012 con “Orto e Cucina”, programma andato in onda su Gambero Rosso.

Ad oggi, Chef Giorgione è un volto molto amato e noto per le sue ricette casalinghe, rustiche, gustose e genuine. Se vuoi sapere come preparare la parmigiana di zucchine più buona della tua vita, continua a leggere qui sotto.

Prepara la parmigiana di zucchine più buona della tua vita: ecco l’ingrediente che la rende così golosa

Se il tuo obiettivo è fare bella figura con amici e parenti regalando loro una cena indimenticabile, questa è la ricetta che fa per te. Prendi 4 zucchine e i loro fiori, 100 grammi di fior di latte, 50 grammi di caciotta e 200 grammi di carne macinata. Ti servono anche un uovo, 50 grammi di pecorino e 50 di parmigiano, basilico fresco, olio, sale e pepe.

Ma cos’è che rende questa parmigiana così particolare? Lo Chef Giorgione usa anche la salsiccia: scopriamo in che modo e mettiamoci all’opera.

Pronta in soli 10 minuti: massimo risultato con il minimo sforzo

Prepara la parmigiana di zucchine più buona della tua vita. Inizia lavando e tagliando sottilmente le zucchine nel senso della lunghezza. Pulisci con cura e delicatezza i fiori di zucchina e tienili da parte. In una pentola, fai sbollentare in acqua salata le fette di zucchine e i fiori per qualche secondo e lasciali intiepidire. Nel frattempo accendi il forno impostando la temperatura a 180 gradi. Prepara la farcitura prendendo una salsiccia. Incidila, spellala e ricavane la pasta. Uniscila alla carne macinata, aggiungi l’uovo e una manciata di parmigiano e di pecorino. Lavora il composto con le mani.

Prepara la teglia ungendola e cospargendola con un po’ di formaggio. Disponi il primo strato di zucchine e spalmaci sopra uno strato di farcia. Adagia 2 fiori di zucchina, sale e pepe. Ripeti il procedimento facendo almeno 2 strati e spolverizza il tutto con il formaggio rimanente, un po’ di pepe e qualche foglia di basilico fresco. Termina con uno strato di fior di latte, un filo d’olio e inforna. Quando in superficie si formerà una deliziosa crosticina dorata, la parmigiana sarà pronta per deliziare il palato dei tuoi commensali.