Quanto si può guadagnare oggi investendo 5.000 euro per 12 mesi in Poste Italiane, titoli di Stato o in banca

Con l’inflazione che erode il potere di acquisto, è importante non lasciare i soldi sul conto corrente. Ecco quanto puoi guadagnare investendo 5.000 euro in Posta, titoli di Stato e banca per 12 mesi.

Hai 5.000 euro da parte e vuoi farli rendere? Non lasciarli sul conto corrente, perché l’inflazione del 6,5% prevista per il 2023 ti farà perdere potere di acquisto. Investili in modo sicuro e intelligente, scegliendo tra Posta, titoli di Stato e banca. Vediamo quali sono le opzioni più convenienti e quali sono i loro pro e contro per un investimento di breve periodo.

Ecco quanto si può guadagnare con i Buoni fruttiferi postali

I Buoni fruttiferi postali sono prodotti finanziari garantiti dallo Stato, che offrono un rendimento fisso e crescente nel tempo. Puoi rimborsarli in qualsiasi momento e paghi solo il 12,50% di tasse sugli interessi.

Vi sono varie tipologie di Bfp, ma solo quello ordinario permette di ottenere un guadagno al primo anno. Al momento della stesura dell’articolo, il Buono ordinario offre un rendimento dello 0,5% al primo anno. Se investi 5.000 euro per 12 mesi, guadagni circa 22 euro netti. È poco, ma è meglio che niente.

Quanto rende un BOT a 12 mesi

I BOT sono titoli di Stato a breve termine, che offrono un rendimento fisso determinato dall’asta di emissione o dal prezzo di acquisto. Come i Bfp, godono di una tassazione agevolata.

Al momento della stesura dell’articolo il rendimento medio annuo lordo del BOT scadenza luglio 2024 (ISIN: IT0005555963) è stimato intorno al 3,2%. Se investi 5.000 euro per 12 mesi, il guadagno è di circa 130/140 euro, al netto di commissioni bancarie e imposte.

L’alternativa bancaria: l’investimento in un conto deposito

Il conto deposito è un prodotto finanziario offerto dalle banche, che permette di depositare i risparmi e ottenere un interesse in cambio. Sono garantiti dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi fino a 100.000 euro. A differenza di titoli di Stato e Buoni postali, sui conti deposito grava una imposta del 26% sugli interessi.

Ecco quanto si può guadagnare investendo in uno dei conti deposito col rendimento maggiore. Attraverso una ricerca sui portali che riportano i rendimenti dei conti deposito, abbiamo scoperto che il conto di Cerry Bank vincolato offre un 4,75% lordo a scadenza. Investendo 5.000 euro oggi, tra un anno ti metteresti in tasca circa 166 euro netti totali.

Amara conclusione

Per investire 5.000 euro per 12 mesi nel 2023 e ottenere un rendimento positivo, puoi scegliere tra Posta, titoli di Stato e banca. Tuttavia, nessuna di queste opzioni batte l’inflazione prevista per quest’anno e forse neanche per il prossimo.

Ciò non toglie che, comunque, lasciare i soldi sul conto è una mossa penalizzante. Con gli attuali tassi di interesse, anche 5.000 investiti a fine anno fanno la differenza, come abbiamo visto dai risultati sopra riportati.