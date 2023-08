Wall Street potrebbe aver raggiunto un supporto da cui ripartire. Il ribasso durerà ancora fino a queste date?

Se andiamo ad osservare i grafici attentamente, nella giornata di ieri sembra che Wall Street potrebbe aver raggiunto un livello dinamico di brevissimo che potrebbe far stoppare per il momento il ribasso in atto e iniziare quindi un rimbalzo. Questo supporto potrebbe aver fatto finire il ribasso in corso? Lo crediamo poco probabile per il momento e nei prossimi paragrafi andremo a spiegarne i motivi.

Il setup del 4 agosto

Lo abbiamo spiegato e scritto più volte che le probabilità sono le seguenti:

il rialzo iniziato sui minimi di marzo e poi confermato dal successivo setup del 6/7 aprile doveva portare a un forte rialzo fino al 4 agosto. A ridosso di questa data doveva iniziare un ribasso di alcuni punti percentuali (anche fino al 10%) fino alla prima decade di settembre. Il massimo raggiunto nella prima settimana di agosto a parer nostro rimarrà inviolato non solo per tutto questo mese, ma anche per il mese di settembre. Una ripresa verticale del rialzo, a parer nostro, ci sarà da fine settembre in poi. Questo nuovo rialzo dovrebbe portare alla formazione di un massimo annuale fra il 30 novembre e la prima parte del mese di dicembre.

Perchè riteniamo che il massimo di agosto sarà assoluto fino al mese di settembre? Un nostro algoritmo spiegato nell’Ebook Top or Bottom Edizioni Proiezionidiborsa spiega che il mese di agosto doveva essere di massimo. A seguire settembre di minimo (un setup annuale scadrà il 29 settembre). A ottobre potrebbe segnarsi anche un doppio minimo (un setup annuale scadrà il 30 ottobre), per poi lasciare spazio a un forte rialzo fino alla prima decade di dicembre. In poche parole il ribasso iniziato ad agosto non finirà subito, o quanto meno, il massimo di agosto dovrebbe rimanere inviolato per qualche mese.

Wall Street potrebbe aver raggiunto un supporto da cui ripartire. Il ribasso è finito?

La seduta di contrattazione del 9 agosto si è chiusa ai seguenti prezzi:

Dow Jones

35.123,36

Nasdaq C.

13.722,02

S&P500

4.467,71.

Cosa guardare ora?

Rimbalzo di qualche giorno (non archiviazione del ribasso) con chiusure giornaliere superiori a:

Dow Jones

35.370

Nasdaq C.

13.900

S&P500

4.504.

Anche gli obiettivi al ribasso rimangono invariati:

Dow Jones

32.800

Nasdaq C.

12.058

S&P500

4.200.

Il prossimo setup scadrà il 17 agosto.

Ricapitoliamo:

La tendenza in corso è ribassista. Se intorno a questi livelli (o intorno al 17 agosto al massimo) inizierà un riimbalzo questa avrà vita breve e lascerà probabilmente spazio a nuovi ribassi fino ai target indicati.

