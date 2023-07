6 cose che non sappiamo sull’acqua di cottura della pasta, del riso e delle patate: come fare a non sprecarla e a riciclarla

Dopo aver scolato il cibo siamo soliti buttare via l’acqua senza sapere che si tratta di un grosso errore. Con l’acqua di cottura possiamo fare diverse cose in casa. Ecco alcuni modi per riciclarla al meglio.

La parola d’ordine è non sprecare mai in casa. Se abbiamo cotto la pasta e abbiamo utilizzato tutti i consigli utili per risparmiare su gas e bollette, risparmiamo anche sull’acqua di cottura. L’acqua di cottura della pasta dobbiamo sapere come prima cosa è ricca di sali minerali e amidi e possiamo riutilizzarla non solo in giardino ma anche per continuare a cucinare.

L’acqua di cottura è infatti un ottimo brodo per minestre e zuppe, è perfetta per mettere in ammollo ceci e lenticchie, è ideale per effettuare le cotture delle verdure al vapore. Inoltre la possiamo utilizzare anche per preparare in casa pane, pizza, focacce o torte salate.

Anche i pediluvi

Delle 6 cose che non sappiamo sull’acqua di cottura alcune riguardano quella del riso. Ricca di amido ma anche di vitamine viene spesso riutilizzata perché benefica per pelle, capelli ma anche per le piante di casa. Un uso a 360 gradi però riguarda anche altri ambiti. L’acqua in cui abbiamo cotto il riso può essere versata in un flacone spray e utilizzata per lavare i piatti e pulire i vetri perché ha un’ottima capacità sgrassante.

Non solo, essendo l’acqua ricca di elementi che curano e alimentano la pelle possiamo riciclarla per fare rilassanti pediluvi. Se soffriamo per via delle caviglie gonfie, possiamo riempire una bacinella e aggiungere qualche goccia del nostro olio essenziale preferito e avremmo un preparato che ci farà stare subito meglio.

6 cose che non sappiamo sull’acqua di cottura che ci avvantaggiano nei lavori domestici

Non solo acqua di cottura di pasta e riso ma anche quella delle patate è un ottimo rimedio casalingo. Le patate lasciano nell’acqua tantissimi sali minerali e buttarla sarebbe davvero uno spreco. Se stiamo facendo le pulizie di casa possiamo riciclarla per pulire le stoviglie del servizio buono, l’argenteria e i metalli preziosi. Messi in ammollo per 1 ora e risciacquati con l’acqua corrente torneranno come nuovi.

L’acqua di cottura delle patate è anche un ottimo fertilizzante naturale e possiamo impiegarla quando ci prendiamo cura dei nostri spazi verdi. In giardino, sul balcone o in terrazza tutti i trattamenti che dedichiamo al nostro verde può avere come base quest’acqua ricca di elementi nutritivi. Inoltre l’acqua di cottura delle patate è molto efficace per combattere le erbacce in giardino e ci aiuta a sradicarle senza danneggiare il terreno ma alimentandolo al meglio.