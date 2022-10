Pantaloni autunno e inverno 2022 e 2023, ecco i jeans che snelliscono e slanciano

Basta skinny jeans e modelli troppo fascianti sulle gambe. Per i prossimi mesi, la moda propone dei pantaloni più lineare e che si adattano facilmente a tutte le tipologie di fisico. Stiamo parlando dei jeans dritti a vita alta. Un vero must di stagione che non può mancare nel guardaroba di tutte le donne. Dunque, i prossimi pantaloni autunno e inverno scivolano sulle gambe e arrivano fino alle caviglie (senza stringere troppo). Non sono elasticizzati ma possono valorizzare il fisico con degli abbinamenti strategici.

Come abbinare i jeans per vestirsi bene in poche mosse

Per un look semplice ma strategico per valorizzare i punti di forza della propria silhouette, gli abbinamenti con il jeans dritto a vita alta sono molteplici. Questi pantaloni sono conosciuti anche con il nome di straight jeans e seguono un taglio abbastanza maschile. Per questo motivo, sono perfetti abbinati ad una maglietta e un blazer oversize. Un paio di stivaletti renderà il look più rock e dinamico.

In linea generale, i straight jeans stanno bene a tutte, ma è giusto sottolineare che donano particolarmente a chi possiede un fisico cosiddetto a “triangolo rovesciato, a mela e soprattutto a chi sfoggia una silhouette a rettangolo. Questo modello è capace di aggiungere e “togliere” volume a seconda delle nostre esigenze. Basterà aggiungere una cinturina che sottolinea il punto vita, oppure una bella camicia che scende morbida e copre l’addome, qualora si volesse nascondere la pancetta.

Pantaloni autunno e inverno, come scegliere la taglia e il colore giusto?

Si può acquistare il jeans perfetto senza dover perdere del tempo a misurarlo? Sembrerebbe proprio di sì, grazie ad alcuni trucchetti semplici e veloci. Per quanto riguarda il colore, invece, per i mesi più invernali, il colore più gettonato e chic dei jeans straight sembrerebbe il nero. Un grande classico che si sposa perfettamente a molti abbinamenti anche più eleganti. Da indossare con top e crop top di paillettes e giacche o blazer dalle tonalità metallizzate.

Un altro abbinamento molto in voga è quello che si avvale di una felpa oversize e un paio di sneaker o mocassini per completare il look. Molto replicato negli ultimi tempi anche l’abbinamento con un pullover morbido, oppure di filo.

Come allargare i jeans in modo facile e veloce

Uno dei trucchetti più efficaci e anche tra i più semplici da replicare è quello dell’asse da stiro. In buona sostanza, lavare i jeans e quando sono ancora leggermente umidi, stenderli sull’asse da stiro e passare il ferro caldo, sia sulla zona della vita che sulla zona delle cosce. Inoltre, ricordarsi di non passare mai i jeans nell’asciugatrice per evitare ulteriori restringimenti dei tessuti.

