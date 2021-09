Da generazioni, ormai, sono il passe-partout immancabile nel guardaroba di donne e uomini. Amatissimi dai giovani ma anche da chi ha superato i famosi “anta”, i jeans sono probabilmente l’invenzione tessile più riuscita di sempre.

Versatili, comodi ma all’occorrenza anche eleganti e glamour, i celebri pantaloni dal tessuto in denim hanno scalato le vette del fashion system, conquistando davvero tutto il Mondo. Un successo sancito anche dal fatto che i blue jeans possono essere indossati tranquillamente sia in estate che in inverno.

Insomma, nell’armadio bisogna assolutamente avere almeno un paio di jeans, perché ci salveranno in moltissime occasioni.

Adatto per le “over” 50?

Varcata la soglia dei 50 anni, sono molte le donne che decidono di accantonare i blue jeans per pantaloni dai tessuti più leggeri, scivolati e comodi.

Bisogna, però, ricordare che il mercato offre ormai una vastissima gamma di jeans, per cui è quasi impossibile non trovarne almeno uno che soddisfa i nostri gusti anche dopo aver spento le nostre 50 candeline.

La verità è che, oggigiorno, per vestirsi bene anche a 50 anni non c’è bisogno di spendere tanto, basta scegliere i capi giusti, come questo pantalone molto amato e ricordarsi questi 4 semplici trucchetti.

Questi jeans, invece, sono di moda quest’inverno, comodi e glamour sono consigliatissimi anche dopo gli “anta”.

Dunque, una volta capito che modello di denim preferito, bisogna capire se e come valorizzerà il nostro fisico.

A tal proposito, ecco 3 semplici trucchi che nessuno o quasi conosce per scegliere jeans perfetti e sembrare più magri.

Ma è possibile scegliere i jeans senza provarli?

Come trovare jeans perfetti in 1 minuto senza provarli con 2 trucchetti geniali da non perdere

Provare un capo prima di acquistarlo ci regala, indubbiamente, una certezza maggiore sulla vestibilità del modello e del tessuto scelto.

Tuttavia, può sempre accadere di non avere la possibilità di misurare il pantalone. Per questo motivo, è utile sapere come trovare jeans perfetti in 1 minuto senza provarli con 2 trucchetti geniali da non perdere.

Il primo trucchetto consiste nell’infilare il gomito dentro la parte alta dei jeans. Posizionare il braccio in orizzontale (con la mano chiusa in un pugno), misurare la circonferenza del pantalone. Con questo trucchetto scoprire la taglia di jeans, giusta per il nostro fisico, sarà un gioco da ragazzi.

Normalmente, quando il jeans resta “bloccato” dal nostro braccio e la lunghezza che va dal gomito al pugno risulta essere la stessa della circonferenza del pantalone, allora quest’ultimo potrebbe calzarci a pennello. Qualora, invece, il nostro braccio fosse più corto della circonferenza dei jeans allora quel modello potrebbe essere troppo grande per noi.

Il secondo trucchetto, invece, servirà a capire la lunghezza dei jeans, senza provarli. Basterà prendere i jeans e posizionare la parte della vita (quella della cerniera) intorno al nostro collo, lasciando a penzoloni e dietro alla nostra schiena le gambe del jeans. Se queste ultime toccheranno i nostri polsi, allora quel jeans, una volta indossato, arriverà alle caviglie e sarà perfetto.

Quando, invece, il tessuto supera i polsi, il jeans risulterà troppo lungo, oppure troppo corto se il tessuto non arriva ai polsi. Ed ecco come acquistare il jeans perfetto in un solo minuto.