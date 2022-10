Cosa mangiare a pranzo quando fuori fa troppo freddo e si è a dieta ferrea

In inverno a colazione sono in tanti coloro che abbandonano, rispetto al periodo estivo, le classiche fette biscottate con la marmellata, e preferiscono bere una bella tazza di latte che scalda e che nutre. Inoltre, quando il freddo si fa davvero pungente pure per i pasti principali si punta sulle pietanze fumanti che, generalmente, sono in brodo.

Vediamo allora, focalizzando l’attenzione sul pranzo, cosa preparare di buono e di caldo facendo attenzione anche alle calorie. E questo se magari si sta seguendo un regime alimentare per perdere peso che è stato prescritto dal proprio nutrizionista di fiducia.

Cosa mangiare a pranzo quando fuori fa troppo freddo ed il caminetto è acceso

Nel dettaglio, i piatti caldi da preparare per il pranzo spaziano dalle minestre alle zuppe, passando per le vellutate. Così come, per chi a pranzo vuole mangiare un secondo fumante, le polpettine in brodo sono davvero perfette.

Su cosa mangiare a pranzo quando fa freddo, inoltre, gli ingredienti devono essere sempre freschi e di stagione. Nel ricordare che questo è il periodo, tra l’altro, dei funghi e della zucca, ma anche delle castagne. Vediamo ora di indicare due pietanze calde e gustose per il pranzo con un basso apporto calorico per chi è a dieta ferrea. Dalla zuppa di patate e carote alla vellutata di zucca con i crostini.

Dalla zuppa di patate e carote alla vellutata di zucca con i crostini, due idee per piatti unici

Tra i piatti unici per il pranzo, la zuppa a base di patate e di carote è gustosa e ad alto potere saziante per chi non può esagerare con le calorie. Magari aggiungendo gli odori e gli aromi del sedano e della cipolla. Per poi servire a tavola con un filo di olio extravergine di oliva. Tra le patate che forniscono i carboidrati, e le carote che, naturalmente, esercitano tra l’altro un’azione benefica per la salute degli occhi.

Pure la vellutata di zucca con i crostini rientra tra i piatti unici e caldi per il pranzo quando fuori fa freddo ed in casa c’è il caminetto acceso. Potendo peraltro preparare un piatto sempre ricco di aromi e di sapori. E questo perché nella vellutata di zucca si possono aggiungere davvero tante erbe e spezie. Dal timo alla paprika dolce, passando per lo zenzero. Per poi servire a tavola con un filo d’olio extravergine di oliva, oppure facendo sciogliere nel piatto di portata una noce di burro.

