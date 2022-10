Per creare delle bomboniere fai da te per un matrimonio o battesimo ecco 3 idee

Organizzare un evento costa parecchio. Che sia un matrimonio o un battesimo, c’è molto da preparare e soprattutto da comprare. Dalla scelta della location, ai vestiti, passando per il cibo, vediamo il nostro conto aumentare senza mai fermarsi. Se abbiamo un po’ di inventiva e creatività, però, possiamo risparmiare su qualche aspetto.

Uno di questi è sicuramente la preparazione delle bomboniere. Se la nostra festa è di piccole dimensioni, possiamo pensare di preparare questi pensierini in casa. Ci basteranno pochi materiali per creare dei pensieri originali, ma economici. Possiamo pensare di preparare questi oggetti nel nostro tempo libero, in alcuni casi anche mentre facciamo altro.

Queste saponette fatte a mano non sono solo bellissime, ma utili

La prima idea e quella più semplice la creazione di saponette fatte a mano. Crearle è facilissimo e molto economico, in quanto si usano spesso ingredienti che abbiamo già in casa. Per prima cosa tagliamo in piccoli pezzi le scorze di due arance. Possiamo anche scegliere altri agrumi che ci piacciono di più. Poi procediamo a metterli nel frullatore insieme a circa 200 ml di acqua. Frulliamo il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo e poi versiamolo in una pentola.

Prendiamo del sapone di Marsiglia da circa 300 grammi e utilizziamo una grattugia per tagliarlo in scaglie. Aggiungiamolo al composto precedente e mescoliamo. Lasciamo cuocere per circa 15 minuti, mescolando, e appena il sapone si ammorbidisce, aggiungiamo 2 cucchiai di olio d’oliva. Poi, versiamo anche un cucchiaio di olio essenziale qualsiasi.

Prendiamo degli stampi in silicone della forma che preferiamo e mettiamo del talco. Infine versiamo il preparato negli stampi e aspettiamo che si solidifichi. Estraiamo dagli stampi e adagiamo su un foglio di carta velina per circa 5 giorni, in modo che si secchino. Le nostre bomboniere sono pronte. Possiamo anche creare delle candele fai da te, facili e veloci da preparare e perfette per ogni evento.

Per creare delle bomboniere fai da te per un matrimonio proviamo i sali da bagno fatti in casa

Un’altra idea per delle bomboniere economiche è quella di creare delle ampolle con sali profumati e petali. Non solo è molto bella da vedere, ma è economica e facile da preparare. Ci basterà prendere delle bottigliette di vetro economiche.

Su internet ce ne sono davvero moltissime. Aggiungiamo del sale grosso, 10 gocce del nostro olio essenziale preferito qualche petalo del fiore che preferiamo. Chiudiamo il tutto con un bel nastro e una semplice etichetta e il gioco è fatto.

Olio, aceto e miele per una bomboniera bella e buona

Infine, un ottimo metodo per creare delle bomboniere fai da te per un matrimonio è quello di creare dei piccoli condimenti. Dal miele all’olio, passando per l’aceto, possiamo comprare grandi quantità di questo ingrediente a poco prezzo e travasarli in delle piccole bottigliette.

Non dimentichiamoci di mettere delle belle etichette, anch’esse facili da creare al computer e stampare. Le nostre bomboniere non solo saranno utili, ma non avranno fatto alzare il nostro conto.

