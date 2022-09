Pane integrale e ai multicereali e quale preferire per una corretta alimentazione

Molti di noi, quando comprano il pane, sono indecisi se preferire quello ai cereali o quello integrale. Talvolta, si sceglie l’uno o l’altro indifferentemente, senza fare alcuna distinzione in merito. Tuttavia, se lo scopo è quello di introdurre fibre, è bene conoscere le differenze tra i due tipi di pane. Anzitutto, molti non sanno che, allo stesso modo dei cibi precotti o surgelati, anche il pane ai cereali può nascondere delle insidie.

In particolare, nella maggior parte dei casi, lo si acquista convinti di fare il pieno di cereali integrali, quindi fibre. Tuttavia, all’opposto, esso può contenere farina bianca o altri tipi di grano raffinato. Pertanto, la prima differenza tra i due tipi di pane è che solo quello integrale viene realizzato sicuramente con chicchi di cereali interi. Quindi, è ricco di fibre. Partendo da questa premessa, va da sé che ogni qual volta vogliamo mangiare pane ai cereali, occorre stare attenti.

Come scegliere quello vero ai cereali integrali

Per essere sicuri che il pane ai cereali non sia fatto di farine raffinate, anzitutto, meglio acquistarlo fresco, dal panettiere. In tal modo, si potrà indagare se, effettivamente, i cereali utilizzati siano integrali. Se, poi, si vuole propendere per un prodotto confezionato, l’unica strada perseguibile per capire cosa mangeremo, è leggere l’etichetta. Tra gli ingredienti, occorre che ci sia scritto che i cereali e i grani sono al 100% integrali. Diversamente, è meglio diffidare.

Sempre nel trattare della differenza tra pane integrale e “ai multicereali”, per quest’ultimo si intende quello realizzato con almeno 7 cereali. Essi possono essere, di base, orzo, poi: miglio, lino, avena, grano e farina integrale. Ce ne sono, inoltre, alcune varietà che contengono semi di vario tipo. Si pensi ai semi di lino, semi di zucca, quinoa, semi di girasole. In questo caso, però, non abbiamo alcuna garanzia che il pane sia integrale. Quindi, non sappiamo se le materie prime utilizzate non siano state trattate.

Pane integrale e ai multicereali e quale preferire per una corretta alimentazione

In definitiva, per trarre la corretta conclusione di quanto fin qui indicato, arriviamo al consiglio finale. Esso è quello di comprare solo il pane ai multicereali la cui composizione sia certa. Diversamente, è meglio rinunciarci. Sicché, l’unica alternativa al pane bianco, sarebbe quello integrale. Esso è davvero salutare per l’organismo, proprio perché, a differenza del primo, è preparato con chicchi integrali, non trattati.

