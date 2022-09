I pantaloni rappresentano un indumento comodo e confortevole per molte donne, sono pratici e spesso nascondono alcuni difetti. Quest’inverno la moda coinvolgerà diversi modelli e avremo l’imbarazzo della scelta tra colori e tessuti nuovi o del passato. Nel guardaroba non potranno mancare quelli dritti a sigaretta, oppure a palazzo, a zampa d’elefante, in ecopelle ed anche cargo. A seconda dell’occasione potremo indossare il pantalone più appropriato per essere più affascinanti e femminili.

Per chi vuole essere al centro dell’attenzione, sicuramente i pantaloni con i colori più allegri sono la soluzione ideale. Le passerelle rivelano che l’arancione, il verde e le tonalità del blu saranno i colori dell’autunno e dell’inverno. Ma il colore che non tramonterà mai è il bianco, elegante e raffinato, spopola ancora grazie alla sua versatilità.

Quali scegliere per sembrare più magre

Nonostante molti pensino che sia difficile indossare dei pantaloni bianchi, in realtà esistono vari modi per abbinarli, per essere più eleganti o casual. Insieme al bianco candido, anche il beige è un colore neutro di grande successo da tenere in considerazione per tante occasioni. Non è detto che per indossarli entrambi bisogna avere un fisico particolarmente esile, perché alcuni modelli potrebbero snellire la figura.

Chi non è soddisfatto delle proprie gambe, può optare per i pantaloni dritti, che sembrano fare sembrare le cosce più sottili. Quelli a zampa potrebbero nascondere i polpacci grossi, mentre quelli larghi a palazzo coprono anche fianchi larghi e pancia. Andrebbero evitati i pantaloni aderenti e dettagli troppo evidenti nei punti che non vogliamo mettere in risalto.

Come abbinare i pantaloni beige e bianchi con 3 outfit chic e casual

Per ottenere un outfit dallo stile casual, ma molto raffinato e adatto ad ogni età, indossiamo i pantaloni chiari, dritti o larghi, con un blazer di tendenza a scacchi o gessato. Possiamo optare per un colore vivace in contrasto oppure le tonalità dell’azzurro. In inverno basterà mettere un semplice dolcevita sotto, in autunno optiamo per una maglia girocollo più leggera. Abbiniamo delle scarpe comode e non troppe vistose, delle sneakers o mocassini alla moda. Un altro modo per essere sofisticati, con i pantaloni bianchi e beige a palazzo o cargo, è mettere sopra una t-shirt monocolore e una giacca di pelle corta. Per un look rock aggiungiamo uno stivaletto nero con suola più o meno alta.

Look da matrimonio

Se ci stiamo chiedendo come abbinare i pantaloni beige e bianchi per un evento speciale, un matrimonio o una cerimonia, ecco come apparire eleganti con pochi elementi. Scegliamo dei pantaloni con un tessuto più raffinato con gamba ampia, una giacca nera chic stile Chanel con bottoni ricercati, una camicia in seta chiara. Completiamo l’outfit con delle eleganti ballerine a punta, dei gioielli chic dorati e una pochette dello stesso colore delle scarpe.

