Inutile che ci giriamo intorno ed evitiamo, con lo sguardo, la bilancia elettronica in bagno. Questi ponti, pasquali e non solo, hanno lasciato un segno ben visibile alla nostra circonferenza. Già avevamo fatto fatica a smaltire quei chili in più avuti in eredità dall’inverno, ma ora siamo tornati punto e a capo.

Del resto, si mangia talmente bene in Italia che occorre un fioretto continuo per rinunciare a tutte queste enormi tentazioni culinarie. Certo, possiamo cercare dei rimedi. Ad esempio, andando a correre all’aperto, ma facendo questi precisi esercizi. O iniziando a praticare anche dei nuovi sport che, magari, non avevamo mai affrontato prima.

Basta mangiare questo frutto con costanza per avere benefici sulla pancia

Abbiamo scoperto anche come un particolare legume possa contribuire e non poco a sgonfiarci la pancia. Insomma, se è vero che da una parte si sbaglia, dall’altra, volendo, non mancano i modi per rimediare. Come si suol dire, del resto, la salute vien mangiando. Ma si potrebbe dire che anche la pancia piatta vien mangiando. Che sembra una contraddizione, ma la natura ci offre tante occasioni per confermare questa frase.

Ad esempio, avremo pancia piatta grazie ad un insospettabile frutto economico. Si usa dire che una mela al giorno levi il medico di torno. Magnificando così le proprietà di questo prezioso frutto che si può acquistare a prezzi davvero bassi. Contiene solo 64,5 calorie e ha la capacità di farci sentire sazi, nonostante il basso contenuto calorico.

Secondo gli esperti di Humanitas, aiutano la salute del sistema cardiovascolare. Le sue fibre solubili, poi, come la pectina, riducono il colesterolo nel sangue e normalizzano i livelli di zuccheri e di insulina. Quelle insolubili, invece, favoriscono la regolarità intestinale. Sono quindi, utili in caso di stitichezza e, ovviamente, anche nelle diete.

Pancia piatta grazie ad un insospettabile frutto economico che va mangiato in questo preciso momento del giorno

L’ideale è mangiarla al mattino come frullato, in modo da sostenerci per buona parte della giornata, evitando dannosi spuntini. Deve essere biologica, perché va assunta con la buccia per aiutarci con la nostra pancia piatta, favorendo il metabolismo.

Ad esempio, con cannella e mandorle. Laviamo e tagliamo una mela in quattro parti e prendiamo 10 mandorle. Mettiamo la mela con le mandorle in 200 ml di latte di avena. Frulliamo il tutto. Mettiamoci sopra un pochettino di cannella (che riduce gli zuccheri nel sangue) in polvere e beviamo.

In alternativa, potremo farci un frullato sempre con la nostra mela. Spremiamo mezzo limone e prendiamo due fette di ananas. Mettiamo il tutto nel frullatore con mezza mela (con la buccia), un bicchiere di acqua, qualche foglia di menta piperita.

Infine, tagliamo una mela in quattro parti. Mettiamola nel frullatore con 125 grammi di yogurt greco, latte di soia. Aggiungiamo anche 1 cucchiaino di cannella e 1 di miele. Frulliamo e gustiamoci, sempre al mattino, questa bevanda.

