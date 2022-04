Tutto il Mondo va pazzo per il salmone, incredibilmente versatile in cucina e dal sapore inconfondibile. Siamo soliti gustarlo affumicato, ma anche cotto in padella o al forno riscuote un notevole successo.

Negli ultimi anni, questo pesce particolare si è diffuso sempre di più grazie alla cucina orientale, di cui il sushi è ormai protagonista. Tra uramaki e poké, stiamo facendo vere e proprie scorpacciate di pesce, specialmente crudo. E così, accanto al tonno, al merluzzo, al granchio e al pesce bianco, non possono mancare certamente le coloratissime fette di salmone.

Tuttavia, non sempre possiamo permetterci di acquistarlo fresco o confezionato, dato il suo costo elevato. A seconda della marca, il prezzo di 100 grammi di salmone affumicato che troviamo al banco frigo, si aggira normalmente intorno ai 5 euro. Questo significa che per una famiglia di 3 persone si dovrebbero spendere 15 euro o poco meno soltanto per il secondo. Una spesa che non tutti possono sostenere. E allora, come possiamo sostituire il re dei mari norvegesi con qualcosa di simile ma meno caro? E soprattutto, esiste un suo sosia con delle proprietà addirittura migliori? Certo che sì, scopriamo di quale si tratta.

Non solo costa meno del salmone ma conterrebbe anche più ferro e potassio questo delizioso pesce d’acqua dolce

Si tratta della trota, pesce d’acqua dolce molto facile da trovare in Italia.

Le sue fette si confondono spesso proprio con quelle del salmone, dal momento che appartengono entrambe alla famiglia Salmonidae.

Tuttavia, tra i due esistono delle differenze, che riguardano tanto il prezzo quanto le proprietà.

Le proprietà

Infatti, non solo costa meno del suo sosia dal colore sgargiante, ma conterrebbe anche maggiori quantità di ferro e potassio.

In effetti, un etto di trota apporterebbe, rispettivamente, 2 e 465 mg di ferro e potassio, a fronte dei 0,7 e 310 mg del salmone.

Se poi consideriamo che il nostro pesciolino d’acqua dolce è anche meno calorico del suo avversario, allora ecco che vince su tutti i fronti.

Senza dimenticare poi il sapore delicato e la consistenza morbidissima, soprattutto nella variante affumicata. Potremmo quasi dire che si scioglie in bocca e anche i più scettici ne resteranno sorpresi.

Anche al forno o in padella il risultato sarà squisito, non ci resta che provarlo lasciandoci ispirare da fantasiose ricette per primi e secondi piatti.

Approfondimento

Tanti ignorano l’esistenza del pesce affusolato e delicato che si cucina in tre modi semplici e invitanti