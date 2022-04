Per abbassare la glicemia e il colesterolo alto dovremmo fare una scorpacciata di questo legume, utile per la prova costume perché fa sgonfiare la pancia

La prova costume incombe e stiamo cercando i modi più veloco per mandare giù la pancia. C’è chi ricorre agli sport, magari dedicandosi a discipline mai praticate. O chi, semplicemente esce ogni giorno a correre, sperando poi che tanta fatica verrà premiata.

Il problema è che siamo già in aprile e non manca così tanto al periodo estivo e alle vacanze. Se abbiamo figli e il lavoro ci dà la possibilità di farlo, ad esempio, magari già a giugno potremmo ritrovarci in spiaggia. E due mesi o poco più volano troppo in fretta se non iniziamo subito a fare qualcosa in tal senso.

Ovviamente, anche la tavola ha il suo perché. La salute vien mangiando ci ripetevano i nostri nonni e quanta saggezza in quella frase. Gli alimenti che la natura ci mette a disposizione sono preziosi per tanti motivi. Magari, anche attraverso una dieta che arriva dai luoghi freddi.

Incredibile quanti benefici possa nascondere

Non solo, ovviamente, per perdere peso. I cibi aiutano anche a prevenire o a curare certe patologie. Anche a tenerle sotto controllo, assumendo il giusto quantitativo di sostanze che possano giovare al nostro corpo.

In alcuni casi, però, bisogna fare attenzione a non abusare di certi alimenti perché potrebbero interferire con farmaci o altre sostanze. Per questo, è sempre importante consultare un medico, in caso di dubbio. Per abbassare la glicemia e il colesterolo alto, dovremmo fare una scorpacciata di questo legume che non ha controindicazioni. Di solito, vengono raccolti tra giugno e settembre, ma potendoli mangiare anche essiccati o lessati, ecco che, praticamente, sono sempre a disposizione.

Un legume che ha tante proprietà benefiche ed è incredibile come, pur così piccolo, sia così prezioso per la nostra salute. Stiamo parlando dei ceci.

Hanno un indice glicemico pari a 30 e quindi molto basso. Inoltre, sono perfetti se mangiati con pasta e riso. Questo perché riescono a fare in modo che i carboidrati che abbiamo ingerito, vengano assorbiti lentamente e gradualmente, evitando anche brusche impennate della glicemia.

Come informano anche gli specialisti dell’Humanitas, sono ottime fonti di proteine vegetali, fibre e vitamine (soprattutto del gruppo B). Non solo: sono ricchi di magnesio e di fosforo e forniscono saponine, sostanze che riducono i livelli di colesterolo e trigliceridi nel sangue. Non da ultimo, anche il cuore, grazie alla quantità di acidi grassi omega 3, ne trarrà grande beneficio.

Inoltre, essendo legumi ricchi di proteine ma poveri di grassi, sono un alleato giusto per chi voglia perdere peso. Insomma, non dovremmo davvero fare a meno di questo legume benefico, ovvero dei ceci.

