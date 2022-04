Siamo, probabilmente, reduci dai classici pranzi di Pasqua e Pasquetta. In tanti, infatti, abbiamo deciso di passare le festività in famiglia, a dispetto del famoso detto “Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi”. E la bilancia, inesorabile, questa mattina, ci ha presentato il conto.

Ci eravamo, magari, messi d’impegno, dopo l’inverno e in vista della fatidica estate, quando saremo costretti ad esibire le nostre rotondità. Gli sforzi fatti, a suon di corse all’aperto o di sport praticati per bruciare calorie sono stati vanificati in un paio di giorni per le festività di Pasqua. Facendoci ricominciare tutto da capo.

Va bene l’attività fisica, ma è importante anche quello che mangiamo

Magari, abbiamo puntato ad abbassare la glicemia e il colesterolo alto per sgonfiare la pancia, prediligendo i legumi. È il momento, però, di fare qualcosa di più. Va certamente bene fare attività fisica, anzi è fondamentale. Non dimentichiamoci però che la salute vien mangiando e anche la pancia piatta.

Per perdere peso velocemente senza rinunciare a mangiare dovremmo mettere nel carrello della spesa alcuni alimenti fondamentali e anche economici. È chiaro che non dovranno essere consumati una volta ogni tanto, magari intervallati da una fetta di colomba avanzata. Come nello sport, anche a tavola occorre costanza, allenando il nostro corpo ad assumerli con una discreta continuità.

A partire dalle uova e, in particolare, dall’albume che è essenzialmente fatto di proteine. Dal momento che richiedono un poco di tempo in più per la digestione ci permettono di farci sentire sazi per lungo tempo. Non contengono zuccheri e velocizzano il metabolismo grazie agli aminoacidi presenti che bruciano calorie. Inoltre sono economiche.

Per perdere peso velocemente senza rinunciare a mangiare sono questi i cibi che attivano il metabolismo facendo dimagrire rapidamente la pancia e costano anche poco

Un frutto che non dovrebbe mai mancare dalla nostra tavola è l’avocado. È ricco di acidi grassi monoinsaturi che aiutano a far scendere gli accumuli di grasso nell’addome.

Anche gli spinaci sono ottimi per eliminare il grasso addominale, favorendo, grazie alle fibre, il transito nell’intestino. E danno quel senso di sazietà che non guasta mai. Magari, non ci pensiamo, ma le spezie non altrettanto utili. Ci permettono, infatti, di dare sapore ai cibi senza doverli condire con olio e sale. Ed essendo piccanti favoriscono il metabolismo basale.

Anche i broccoli sono perfetti per dimagrire. Contengono, infatti, solo 31 chilocalorie per 100 grammi e fibre alimentari. E che dire del cetriolo che ha solo 13 calorie per etto, essendo quasi tutta acqua. Ideali, quindi, per dare quel senso di sazietà prezioso, riducendo la pancia.

Preziosi sono anche i legumi, come le lenticchie, che forniscono proteine e fibre. Sono perfetti per far assorbire lentamente i carboidrati, contenendo così la glicemia.

